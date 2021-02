Peringkat Tenis Dunia: Daniil Medvedev Masuk Tiga Besar, Naomi Osaka Urutan Dua

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis Rusia Daniil Medvedev menembus peringkat tiga besar tenis dunia dalam peringkat ATP setelah menembus babak final Australia Open 2021. Sedangkan Naomi Osaka naik satu peringkat ke posisi dua dunia dalam perubahan ranking WTA yang dirilis Senin, 22 Februari 2021.

Pencapaian tersebut diraih Medvedev setelah menjadi runner up di Melbourne Park. Dia harus kembali mengakui keunggulan petenis nomor satu dunia Novak Djokovic setelah dikalahkan 5-7, 2-6, 6-2 dalam laga puncak Australian Open 2021 untuk meraih gelar Grand Slam ke-18.

Mantan finalis US Open itu menggeser posisi Dominic Thiem yang tergelincir ke peringkat keempat. Dominic kandas di tangan Grigor Dimitrov pada babak 16 besar Australian Open.

Sementara itu, di dalam kategori tunggal putri, Naomi Osaka naik satu tingkat ke peringkat dua dunia menyusul sukses menjuarai Australia Open untuk mengklaim gelar Grand Slam keempatnya. Petenis Jepang itu sukses menjungkalkan petenis AS Jennifer Brady 6-4, 6-3 dalam final Australia Open akhir pekan lalu.

Naomi Osaka yang berusia 23 tahun itu menggeser posisi Simona Halep yang kini turun ke urutan ketiga setelah dikalahkan Serena Williams pada perempat final. Adapun Serena Williams yang lagi-lagi gagal meraih gelar Grand Slam ke-24 nya di Melbourne Park, naik empat peringkat ke posisi ketujuh.

Petenis Australia Ashleigh Barty masih tetap menghuni peringkat nomor satu dunia meskipun harus tersingkir pada perempatfinal usai dikalahkan Karolina Muchova yang naik lima tingkat ke peringkat ke-22.

Berikut pembaruan peringkat WTA dan ATP per 22 Februari:



Ranking WTA

1. Ashleigh Barty (AUSTRALIA) 9186 pts

2. Naomi Osaka (JEPANG) 7835 (+1)

3. Simona Halep (RUMANIA) 7255 (-1)

4. Sofia Kenin (AS) 5760

5. Elina Svitolina (UKRAINA) 5370

6. Karolina Pliskova (CEKO) 5205

7. Serena Williams (AS) 4915 (+4)

8. Aryna Sabalenka (BELARUS) 4810 (-1)

9. Bianca Andreescu (KANADA) 4735

10. Petra Kvitova (CEKO) 4571 (-2)

Ranking Tenis Dunia ATP

1. Novak Djokovic (SERBIA) 12030 pts

2. Rafael Nadal (SPANYOL) 9850

3. Daniil Medvedev (RUSIA) 9735 (+1)

4. Dominic Thiem (AUSTRIA) 9125 (-1)

5. Roger Federer (SWISS) 6630

6. Stefanos Tsitsipas (YUNANI) 6595

7. Alexander Zverev (JERMAN) 5615

8. Andrey Rublev (RUSIA) 4609

9. Diego Schwartzman (ARGENTINA) 3480

10. Matteo Berrettini (ITALIA) 3480