All-Star Game NBA: James Harden dan Anthony Davis Masuk Daftar Cadangan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapten All-Star Game NBA, LeBron James dan Kevin Durant, tidak perlu bersusah payah untuk menemukan wajah-wajah yang mereka kenal saat membangun tim untuk laga 7 Maret.

James Harden dari Brooklyn Nets dan Anthony Davis dari Los Angeles Lakers termasuk di antara 14 pemain cadangan yang diumumkan oleh liga, Selasa malam (Rabu WIB). Harden bergabung dengan Durant di Nets melalui trade pada Januari, sementara Davis bersama James membawa Lakers juara musim lalu.

Pemain dengan penampilan menonjol lainnya yang dipilih sebagai cadangan oleh pelatih NBA termasuk guard Portland Trail Blazers Damian Lillard (29,8 poin per pertandingan memasuki Selasa), pemain fenomenal New Orleans Pelicans Zion Williamson (25,1 PPG), dan duo Donovan Mitchell (24,5 PPG) dan Rudy Gobert (13,5 rebound per game) mewakili Utah Jazz.

Williamson akan bermain di All-Star Game untuk pertama kalinya bersama dengan Jaylen Brown dari Boston Celtics, Zach LaVine dari Chicago Bulls, dan Julius Randle dari New York Knicks.

Chris Paul dari Phoenix Suns mendapatkan tempat di All-Star ke-11 dan Paul George dari Los Angeles Clippers ketujuh.

Berikut pemain cadangan untuk laga All-Star Game :

Wilayah Timur

Jaylen Brown, Boston Celtics (penampilan pertama)

James Harden, Brooklyn Nets (9)

Zach LaVine, Chicago Bulls (ke-1)

Julius Randle, New York Knicks (1)

Ben Simmons, Philadelphia 76ers (3)

Jayson Tatum, Boston Celtics (ke-2)

Nikola Vucevic, Orlando Magic (ke-2).

Wilayah Barat

Anthony Davis, Los Angeles Lakers (8)

Paul George, Los Angeles Clippers (7)

Rudy Gobert, Utah Jazz (2)

Damian Lillard, Portland Trail Blazers (ke-6)

Donovan Mitchell, Utah Jazz (ke-2)

Chris Paul, Phoenix Suns (11)

Zion Williamson, Pelikan New Orleans (ke-1).

Laga All-Star Game akan dimainkan di Artlanta pada 7 Maret. LeBron James dan Durant akan memilih daftar nama mereka pada 4 Maret, memilih dari kelompok starter untuk setiap wilayah sebelum masuk ke cadangan.

Bergabung dengan James sebagai starter dari Barat adalah Nikola Jokic dari Denver Nuggets dan Kawhi Leonard dari Clippers, Stephen Curry dari Golden State Warriors dan Luka Doncic dari Dallas Mavericks, Bradley Beal dari Washington Wizards dan Kyrie Irving dari Nets.

Bergabung dengan Durant di antaranya Giannis Antetokounmpo dari Milwaukee Bucks dan Joel Embiid dari 76ers.

Baca Juga: Pau Gasol Pamit dari NBA, Kembali ke Barcelona

Dalam laga All-Star NBA, pelatih kepala 76ers Doc Rivers dan stafnya akan memimpin Tim Durant, dan pelatih Jazz Quin Snyder beserta stafnya akan menjadi pelatih Tim LeBron, demikian dilaporkan Reuters.