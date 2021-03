Jadwal bulu Tangkis Swiss Open Rabu 3 Maret: 5 Wakil Indonesia Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen bulu tangkis Swiss Open 2021 akan kembali bergulir Rabu hari ini, 2 Maret 2021. Akan ada lima wakil Indonesia yang berlaga di babak pertama.

Mereka yang akan berlaga hari ini adalah wakil dari tunggal putra dan putri serta tiga ganda putra. Mereka menjadi bagian dari 8 wakil Merah-Putih yang dikirim PBSI ke turnamen ini.

Inilah jadwal selengkapnya:

- Ruselli Hartawan vs Iris Wang (AS)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Eloi Adam/Julien Maio (Prancis)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Soong Joo Ven (Malaysia)

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Jason Anthony Ho-shue/Nyl Yakura (Kanada)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark).

Rangkaian pertandingan turnamen bulu tangkis hari kedua ini akan dimuai 09.00 waktu setempat atau 15.00 WIB. Para pemain Indonesia beraksi lebih belakangan. Paling cepat mereka akan berlaga mulai 16.00 WIB.

Pada penyelenggaraan Swiss Open hari pertama, Selasa, dari tiga wakil Indonesia hanya satu yang berhasil lolos. Inilah ringkasan hasilnya:

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ties Van Der Lecq/Debora Jille (Belanda): menang 21-13, 21-15.

- Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malysia/unggulan 5): kalah 13-21, 12-21.

- Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (2) vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India): kalah 18-21, 10-21.