Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini: 2 Duel Kelas Berat, 4 Perebutan Gelar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia pada akhir pekan ini akan menyajikan dua pertarungan kelas berat serta sejumlah perebutan gelar di kelas lain.

Inilah jadwal lengkapnya:

Derek Chisora vs Joseph Parker

Derek Chisora vs Joseph Parker. (instagram/@_edgenote50tv)



Pertarungan kelas berat ini akan berlangsung di Manchester Arena, Manchester, Sabtu waktu setempat, 1 Mei 2021, atau Ahad dinihari. Keduanya akan berebut gelar WBO Inter-Continental.

Derek Chisora adalah petinju Inggris berusia 37 tahun. Ia pernah bertarung dalam perebutan gelar juara melawan Vitali Klitschko pada 2012, tapi gagal menang. Rekor bertandingnya adalah 32-10 (23 KO).

Lawannya, Joseph Parker adalah petinju Selandia Baru berusia 29 tahun. Ia pernah menjadi juara dunia WBO pada 2016-2018, sebelum dikalahkan Anthony Joshya. Rekor bertandingnya adalah 28-2 (21 KO).

Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola

Petinju Andy Ruiz Jr. Reuters/Andrew Couldridge



Pertarungan non-gelar kelas berat ini akan berlangsung di Carson, California, Amerika, Sabtu waktu setempat atau Ahad pagi, 2 Mei 2021.

Andy Ruiz Jr, petinju Amerika berusia 31 tahun, pernah meraih gelar juara WBA (Super), IBF, WBO, dan IBO pada 2019 dengan mengalahkan Anthony Joshua. Tapi, ia kehilangan gelarnya dalam duel ulang di tahun sama. Rekor bertandingnya adalah 33-2 (22 KO).

Lawannya, Chris Arreola, adalah petinju Amerika berusia 40 tahun. Ia memiliki rekor 33-1-6-2 (33 KO). Ia pernah tiga kali berusaha merebut gelar WBC tetapi selalu gagal.

Katie Taylor vs Natasha Jonas

Katie Taylor (Instagram/Katie Taylor)



Duel tinju wanita ini adalah partai tambahan dari duel Derek Chisora vs Joseph Parker di Manchester Arena. Kedua akan memperebutkan gelar kelas ringan WBC, WBA, IBF, WBO.

Katie Taylor, petinju Irlandia berusia 34 tahun, merupakan pemegang sabuk yang akan diperebutkan. Ia memiliki rekor 17-0 (6 KO). Lawannya, Natsaha Jones, adalah petinju asal Inggris berusia 36 tahun. Ia memiliki rekor 9-1-1 (7 KO).

Partai tinju dunia lainnya:

• Erislandy Lara vs Thomas LaManna (perebutan gelar kelas menengah WBA)

• Dmitry Bivol vs Craig Richards (perebutan gelar kelas berat ringan WBA)

• Chris Eubank Jr vs Marcus Morrison (non-gelar kelas menengah)

• James Tennyson vs Jovanni Straffon (perebutan gelar kelas ringan IBO).

THE SUN | BOXING SCENE

