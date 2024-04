Celana Pendek Muhammad Ali dalam Pertandingan 'Thrilla in Manila' Dilelang, Ditawar Rp 60 Miliar Belum Dilepas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Celana pendek yang dikenakan Muhammad Ali dalam pertandingan tinju legendaris "Thrilla in Manila" dijual rumah lelang Sotheby's di New York dengan taksiran harga US$ 4-6 juta (sekitar Rp 63,6 miliar - Rp 95,4 miliar).

Lelang yang dibuka hingga Jumat, 12 April, itu telah mencatat tawaran tertinggi US$ 3,8 juta (Rp 60,4 miliar) untuk celana tinju bermerek Everlast berkelir putih dan corak garis-garis hitam yang ditandatangani oleh Ali.

Celana pendek yang dikenakan Muhammad Ali dalam pertandingan tinju legendaris "Thrilla in Manila". (Antara / AFP)

AFP pada Jumat melaporkan bahwa Sotheby's mulai banyak melelang benda olahraga bersejarah, termasuk kostum bintang NBA Victor Wembanyama.

Meskipun minat terhadap benda olahraga bersejarah meningkat, Sotheby's mengatakan "hingga Kamis (4 April) harga minimum yang disepakati oleh penjual celana Muhammad Ali belum tercapai."

Celana itu digunakan Ali saat melawan Joe Frazier pada 1975 dalam duel bertajuk "Thrilla in Manila" di Filipina. Setahun sebelumnya, celana pendek itu digunakan pada duel "Rumble in the Jungle" di Republik Demokratik Kongo.

Pertarungan Ali di Filipina berlangsung hingga 14 ronde sebelum Frazier menyerah.

"Rasanya seperti mau mati. Itu hal terdekat dengan kematian yang pernah saya rasakan," kata Ali tentang pertarungan yang diadakan di tengah suhu panas yang menyengat itu.

Ali yang lahir dengan nama Cassius Clay di Kentucky dikenal sebagai olahragawan dan tokoh hak-hak sipil Afrika-Amerika. Ia meninggal pada 2016 dalam usia 74 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Arizona karena penyakit komplikasi pernapasan.

