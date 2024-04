5 Fakta Menarik Soal Film Legenda Tinju Kelas Berat George Foreman yang Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah hidup legenda tinju kelas berat, George Foreman, diangkat menjadi cerita film. Netflix akan menayangkan film berjudul "Big George Foreman" tersebut.

Foreman adalah petinju yang memiliki gaya tinju boxer sejati. Pukulan jab, straight, hook, maupun uppercut kanan-kirinya maut sehingga kerap membuat lawannya tersungkur KO.

Foreman yang kini berusia 75 tahun pernah dua dekade menjadi penguasa ring di era 1970-an hingga 1990-an. Kini penggemar Foreman bisa bernostalgia karena film Big George Foreman sudah ditayangkan di Netflix.

Film ini menceritakan kisah luar biasa tentang petinju yang cepat mencapai puncak karier dalam dunia olahraga, dari peraih medali emas Olimpiade hingga juara tinju kelas berat.

Setelah kekalahan dari Jimmy Young pada 1977, Foreman memutuskan meninggalkan olahraga keras ini selamanya untuk menjadi seorang pendeta.

Foreman secara mengejutkan memutuskan kembali ke ring 10 tahun kemudian, hingga ia berhasil merebut gelar kelas beratnya sekali lagi dari petinju Michael Moorer pada 1994.

Disutradarai George Tillman Jr, film ini dibintangi Khris Davis, Sullivan Jones, dan Forest Whitaker. Foreman juga terlibat dalam pembuatan film sebagai produser eksekutif.

Khris Davis sebagai George Foreman dan Sullivan Jones sebagai Muhammad Ali bertarung di atas ring dalam salah satu adegan paling favorit.

Berikut beberapa fakta soal film "Big George Foreman":

1. Cara Menonton Big George Foreman

Film "Big George Foreman" saat ini belum dirilis. Film ini baru bisa disaksikan di Netflix pada 29 April 2024.

3. Pemeran "Big George Foreman"

- Khris Davis (pemeran Judas and the Black Messiah, Space Jam: A New Legacy) sebagai George Foreman

- Sullivan Jones (Harlem) sebagai Muhammad Ali

- Forest Whitaker (The Last King of Scotland, Black Panther) sebagai Doc Broadus

- John Magaro (The Big Short) sebagai Desmond Baker

- Jasmine Mathews (The Man From Toronto) sebagai Mary Joan Martelly

- Lawrence Gilliard Jr (The Waterboy) sebagai Archie Moore

- Sam Trammell (True Blood) sebagai Pendeta Virdell Stokes

- Sonja Sohn (The Wire) sebagai Nancy Foreman

- Shein Mompremier (Ludi) sebagai Paula Foreman

- Robert Cicchini (Dreamgirls) sebagai Angelo Dundee

- Matthew Glave (Wedding Singer) sebagai Howard Cosell

- Erica Tazel (Justified) sebagai Mary Foreman

- Dwayne Barnes sebagai Dick Sadler

- Deion Smith (Outer Banks) sebagai Roy Foreman

- K Steele (We Have a Ghost) sebagai Gloria Foreman

- Carlos Takam sebagai Joe Frazier

- Cedric Boswell sebagai Sonny Liston

- Tom Virtue (Even Stevens) sebagai pembawa acara TV Johnny Carson.

4. Sinopsis "Big George Foreman"

Setelah tumbuh dalam kemiskinan di Houston, Texas, Foreman mendaftar ke US Job Corps, di mana ia bertemu dengan mentor dan pelatih tinju Doc Broadus. Dengan bantuan Doc, Foreman secara cepat menjadi kekuatan baru di ring tinju yang patut diperhitungkan.

Sempat jadi juara dunia sebelum kalah KO dari Muhammad Ali, ia memutuskan pensiun dari tinju pada 1977 dan kembali ke Houston untuk jadi pengkhotbah. Padahal usianya saat itu baru 28 tahun.

Foreman juga membuka pusat komunitas pemuda. Bertahun-tahun kemudian, ia mengetahui bahwa rekan bisnisnya melakukan sejumlah investasi buruk.

George lalu bertemu kembali dengan Broadus yang mendorongnya kembali ke ring pada 1987, dengan harapan jadi juara tinju kelas berat tertua sepanjang sejarah.

4. Latar Film "Big George Foreman"

Film Big George Foreman berlatar di beberapa tempat berbeda. Pertama, di Houston, tempat ia dibesarkan dan kemudian jadi seorang pengkhotbah di kemudian hari.

Film ini juga membawa kita ke Oregon, tempat Foreman pernah bekerja di kamp Korps Pekerjaan AS dan bertemu Broadus, lalu ke Oakland, California, tempat ia berlatih sebagai petinju profesional.

5. Yang Terjadi dengan George Foreman Sekarang

George Foreman masih menjadi pengkhotbah di gerejanya dan terus menjalankan pusat pemuda di Houston. Pada 1999, ia menjual hak atas George Foreman Grill seharga 157 juta dolar AS, yang dia kembalikan ke pusat pemuda dan gerejanya.

Ia masih hidup bahagia dengan istrinya, Mary Joan Martelly, dan berstatus ayah dari 12 anak yang lima di antaranya juga bernama George.

