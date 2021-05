Charles Leclerc Nyaris Tak Percaya Ferrari Bisa Dominasi FP2 Formula 1 Monaco

TEMPO.CO, Jakarta - Charles Leclerc seakan tak percaya Ferrari SF21 yang ia kendarai mampu tampil tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) Formula 1 Grand Prix Monaco pada Kamis.

Leclerc mengawali hari pertama dengan masalah gearboks yang menghalanginya menyelesaikan FP1.

Akan tetapi pembalap tuan rumah itu bangkit di FP2, mencetak waktu terbaik 1:11,684 mengungguli rekan satu timnya, Carlos Sainz, yang berjarak 0,112 detik untuk membawa Ferrari dominan di sore hari, bahkan mengalahkan jagoan-jagoan tim Red Bull dan Mercedes.

Hanya dua mobil Ferrari tersebut yang mampu mencetak waktu di kisaran satu menit 11 detik hari itu.

"Saya cukup terkejut hasilnya demikian karena di sini khususnya, penting untuk menjalani sebanyak mungkin lap, dan dengan masalah yang kami dapati di FP1, saya hanya melakukan empat putaran," kata Leclerc seperti dikutip laman resmi Formula 1.

"Tetapi, saya merasa lega dengan mobil ini di FP2, dan mampu mencetak lap itu."

Ferrari boleh jadi berada di posisi teratas untuk sesi latihan Kamis, tetapi Leclerc masih waspada akan rival-rivalnya jelang kualifikasi pada Sabtu ketika ia mengincar pole position pertamanya di kandang dan juga penampilan pertamanya di Q3.

"Masih ada sedikit margin," Leclerc melanjutkan.

"Tetapi, di sisi lain, saya yakin Mercedes dan Red Bull memiliki margin yang lebih dari yang kami miliki, jadi kami seharusnya tidak terlalu terbawa suasana.

"Saya ingin menunggu hingga Sabtu," kata dia. "Untuk sekarang, terlihat bagus, tetapi terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, jadi kita tunggu dan lihat.

"Sabtu, kami akan tahu sebenarnya di mana kami berada di kualifikasi, dan kemudian dari sana kami mulai balapan."

Hasil Latihan Bebas 2 (FP2) Formula 1 Grand Prix Monaco

1 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:11,684

2 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:11,796

3 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:12,074

4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12,081

5 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:12,107

6 Lando Norris McLaren F1 Team 1:12,379

7 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:12,498

8 Sergio Perez Red Bull Racing 1:12,708

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:12,746

10 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:12,982

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1:13,065

12 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:13,175

13 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:13,195

14 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:13,199

15 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:13,257

16 George Russell Williams Racing 1:13,509

17 Nicholas Latifi Williams Racing 1:13,593

18 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:14,407

19 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:14,416

20 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:14,829.

