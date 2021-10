Jadwal French Open Jumat 29 Oktober: 6 Wakil Indonesia Beraksi di Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen bulu tangkis French Open 2021, yang berlangsung di Paris, Prancis, memasuki babak perempat final, Jumat, 29 Oktober 2021. Ada enam wakil Indonesia yang akan berlaga.

Tantangan terberat akan dihadapi Shesar Hiren Rhustavito. Pemain tunggal putra Indonesia itu akan menghadapi Kento Momota, unggulan pertama asal Jepang.

Sektor ganda akan menampilkan wakil terbanyak, yakni tiga pasangan. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, yang merupakan unggulan pertama, akan menhpadai Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, unggulan ketujuh asal Malaysia.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan melawan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang). Sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menghadapi Ko Sung Hyun/Shin Baekcheol (Korea).

Di sektor ganda campuran ada Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti uang akan menghadapi pasangan Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet. Sedangkan ganda putri masih menyisakan pasangan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto yang akan melawan unggul kedua dari Korea, Kim Soyeong/Kong Heeyong.

Jadwal wakil Indonesia di babak perempat final turnamen bulu tangkis French Open 2021, Jumat, 29 Oktober:

Lapangan 1

- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (unggulan 2) vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong/7).

- Shesar Hiren Rhustavito vs Kento Momota (Jepang/1).

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (3) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang/8).

Lapangan 2

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) vs Ko Sung Hyun/Shin Baekcheol (Korea).

Lapangan 3

- Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Kim Soyeong/Kong Heeyong (Korea/2).

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia/7).

Pertandingan wakil Indonesia di French Open akan diawali aksi Praveen/Jordan. Keduanya diperkirakan akan bermain mulai 19.00 WIB. Sedangkan Maris/Kevin jadi wakil Indonesia yang akan berlaga, diperkirakan baru akan berlangsung pada dinihari.

Baca Juga: Ada Laporan Pengaturan Skor di Liga 2, Begini Tanggapan PSSI

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.