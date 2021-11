Jadwal UFC 268: Duel Ulang Kamaru Usman vs Colby Covington

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung MMA asal Nigeria, Kamaru Usman, akan mempertahankan gelar UFC kelas welter yang disandangnya. Ia akan melawan Colby Covington dalam laga UFC 268 di Madison Square Garden, Ney York, Amerika, Sabtu waktu setempat atau Ahad WIB, 7 November 2021.

Ini akan menjadi pertemuan ulangan (rematch) antara keduanya. Mereka sempat bertemu pada 2019, ketika Usman mempertahankan gelar untuk pertama kalinya. Saat itu Usman mengalahkan Covington, asal Amerika, dengan TKO pada ronde kelima.

Setelah duel itu Kamaru Usman, 34 tahun, sempat kembali 3 kali naik ring dan terus berhasil mempertahankan gelar yang disandangnya. Rekornya di ring oktagon adalah 19-1, dengan 9 KO dan 1 submission. Satu-satunya kekalahan dia adalah dari Jose Caceres pada 2013.

Colby Covington, 33 tahun, memiliki rekor bertarung 16-2, termasuk dengan 4 KO dan 4 submission. Setelah dikalahkan Usman, dia sempat sekali naik kering dan mampu menang TKO tas Tyron Woodley pada September 2020.

Dalam partai tambahan ada partai perebutan gelar juara kelas jerami putri, antara Rose Namajunas (AS) dan Zhang Weili (Cina). Keduanya melakukan pertarungan ulang setelah pada April 2021, Namajunas menang KO atas lawannya itu.

Selain itu dua partai itu, UFC 268 juga menghadirkan pertarungan non-gelar Justin Gaethje vs Michael Chandles (kelas ringan), Shane Burgos vs Billy Quarantillo (kelas bulu), dan Frankie Edgas vs Marlon Vera (kelas bantam).

