UFC 297: Mengenal Dricus du Plessis Juara Baru Kelas Menengah

TEMPO.CO, Jakarta - Dricus du Plessis petarung pemenang dalam pertandingan UFC 297. Ia mengalahkan Sean Strickland, pada Minggu, 21 Januari 2024. Kini, Dricus du Plessis telah merebut gelar juara kelas menengah, dikutip dari ESPN.

Siapa Dricus du Plessis?

Dricus du Plessis kelahiran Afrika Selatan pada 14 Januari 1994. Ia dikenal dengan nama Stillknock. Ia petarung kategori kelas menengah dengan tinggi 185 sentimeter dan berat 83 kilogram. Saat ini ia bertarung bersama tim CIT Performance Institute.

Dalam pertarungan profesional mixed martial art atau MMA, Dricus du Plessis memiliki rekam pertarungan dalam 21 kali kemenangan, 2 kali kekalahan. Adapun di antara kemenangannya secara TKO atau technical knockout sebanyak 9 kali dan 1 kali kalah TKO.

Technical knockout adalah kondisi lawan sudah tidak bisa kembali menyerang, karena cedera, sehingga tidak layak untuk kembali bertanding.

Dikutip dari Tapology, Dricus du Plessis meraih peringkat dunia pertama dalam kategori

Current Best MMA Middleweight Fighter. Ia juga berada di peringat ketiga dunia dalam kategori MMA Fighter of The Year for 2024, peringkat ketujuh dunia dalam kategori MMA Fighter of The Year 2023, dan peringkat 17 belas dalam kategori Current Best Pound MMA Fighter.

Dricus du Plessis semasih umur 5 tahun ia sudah menyukai bela diri seperti judo dan gulat. Bermula dari kesukaan itu, ia berlatih dan mencoba berkompetisi saat usianya 14 tahun. Deretaan kompetisi dijalaninya untuk masuk dalam persaingan MMA profesional. Ia memutuskan hal tersebut setelah menyadari keinginannya untuk memahami seni dan keseimbangan. Dricus du Plessis menjadikan Connor McGregor sebagai inspirasinya dalam membangun kepercayaan diri dan mental bertarung.

