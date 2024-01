UFC 297: Profil Sean Strickland yang Dikalahkan oleh Dricus du Plessis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung Sean Strickland dikalahkan oleh Dricus du Plessis dalam pertandingan UFC 297, pada Minggu, 21 Januari 2024. Kini, Dricus du Plessis telah merebut gelar juara kelas menengah dari Sean Strickland, dikutip dari ESPN.

Mengenal Sean Strickland

Sean Strickland dikenal berjuluk Tarzan. Ia lahir di Amerika Serikat pada 27 Februari 1991 di Amerika Serikat. Ia petarung bertinggi badan 185 sentimeter dan berat badan 83 kilogram. Sepanjang kariernya, Sean Strickland sudah memenangkan 28 pertarungan, kalah enam pertarungan. Sebanyak empat pertarungan ia menang TKO atau technical knockout dan 2 pertarungan ia kalah secara TKO.

Dikutip dari Tapology, Strickland berada di peringkat pertama dunia dalam kategori MMA Fighter of The Year 2023, peringkat dua dunia dalam kategori Current Best MMA Middleweight Fighter, peringkat dua belas dunia dalam kategori Current Best Pound For Pound MMA Fighter, dan peringkat 47 dunia dalam kategori Top Fan Favorite MMA Fighter.

Pertandingan dalam UFC 297 akhir pekan lalu, ia disoroti, karena dikalahkan Dricus Du Plessis. Dikutip dari Fox Sports, setelah kekalahannya, menurut dia, Dricus Du Plessis telah melakukan pelanggaran headbutt. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam media sosialnya. "Terima kasih semuanya yang mendukung saya!!!!!” katanya dalam media sosial X

Dricus Du Plessis menanggapi perkataan Sean. Ia tidak merasa melakukan pelanggaran tersebut. "Tidak, saya tidak bisa mengingat satu pun headbutt," Dricus du Plessis.

