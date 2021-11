Jadwal Indonesia Open 2021 Besok: 9 Wakil Indonesia Main, Ada Minions

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Indonesia Open 2021 akan dimulai pada Selasa 23 November 2021. Sembilan wakil Indonesia akan langsung bertanding pada putaran pertama.

Indonesia yang menjadi tuan rumah menurunkan 28 wakil di empat nomor berbeda. PBSI menurunkan delapan ganda putra, empat tunggal putra, tiga tunggal putri, tujuh ganda putri dan enam ganda campuran.

Dari 28 wakil itu, dua diantaranya mengundurkan diri. Mereka adalah pasangan ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto dan Febby Valencia Dwijayanti Gani / Jesita Putri Miantoro. Sementara pasangan ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu mendapatkan bye sehingga langsung melaju ke putaran kedua.

Sembilan wakil Indonesia yang akan mulai bertanding pada Rabu besok diantaranya adalah ganda putra Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo. Marcus / Kevin akan menghadapi pasangan Jepang Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi.

Dua ganda putri Indonesia akan langsung saling berhadapan pada Rabu besok. Nita Violina Marwah / Putri Syaikah akan ditantang oleh pasangan Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi.

Berikut jadwal Indonesia Open 2021 yang akan dimulai Rabu besok, 23 November 2021:

Lapangan 1 (pertandingan pertama dimulai 09.00 WIB):

1. Adnan Maulana / Mychelle Chrystine Bandaso vs Thom Gicquel / Delphine Delrue (Prancis) - pertandingan pertama

2. Shesar Hiren Rhustavito vs Sitthikom Thammasin (Thailand) - pertandingan ketiga

3. Gregoria Mariska Tunjung vs Supanida Katethong (Thailand) - pertandingan keempat

4. Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Jepang) - pertandingan kelima

5. Nita Violina Marwah / Putri Syaikah vs Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi - pertandingan keenam

6. Ruselli Hartawan vs An Seyoung (Korea Selatan) - pertandingan ketujuh.

Lapangan 2 (pertandingan pertama dimulai 09.00 WIB):

1.Yulia Yosephine Susanto vs Phittayaporn Chaiwan (Thailand) - pertandingan kelima.

2. Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela vs Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Malaysia) - pertandingan ke-11.

Wakil Indonesia lainnya akan mulai bertanding pada Rabu, 24 November 2021. Dua laga diantaranya akan mempertemukan sesama ganda putra Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama / Mohammad Reza Pahlevi Isfahani vs Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto.

Ajang Indonesia Open 2021 merupakan turnamen kedua dari tiga turnamen dalam rangkaian Indonesia Badminton Festival. Pekan lalu ajang Indonesia Masters 2021 telah dimulai sementara pekan depan ajang BWF World Tour Finals 2021 akan menjadi penutup.

BWF

