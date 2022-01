Proliga 2022: Pemaing Asing Cedera, Jakarta Pertamina Menang 3-0 vs Jakarta BNI

TEMPO.CO, Jakarta - Tim putra Jakarta Pertamina Pertamax mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-0 (25-23, 25-15, 25-20) dalam pertandingan PLN Mobile Proliga 2022 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Ahad, 9 Januari 2022.

Bermaterikan sebagian besar pemain Jabar di ajang PON XX Papua, Jakarta Pertamina Pertamax mendominasi permainan sejak awal. Hanya di set pertama Jakarta BNI 46 sempat memberikan perlawanan.

Jasen Natanael Kilanta dan kawan-kawan dari Pertamina banyak memberikan tekanan kepada tim asuhan Samsul Jais.

"Bersyukur kami bisa menang 3-0 meski pada saat persiapan sedikit khawatir, karena dua hari mau pertandingan pemain asing kami dari Rusia, Nikita Venidiktov, cedera," ujar kapten tim Pertamina, Jasen Natanael Kilanta, seperti termuat dalam rilis panitia.

Namun, menurut setter Pertamina itu, Hal tersebut tidak mempengaruhi penampilan timnya, karena sudah kompak sejauh ini.

Pelatih Pertamina, Pascal Wilmar, puas penampilan tim asuhannya. "Kami beruntung bisa beradaptasi di lapangan dengan mengenali permainan lawan," kata dia.

Pascal juga menilai penampilan timnya cukup kompak. Persiapan satu setengah bulan menghadapi Proliga ini dirasa cukup baik. "Masalah chemistry juga saya persiapkan," tambah mantan pemain nasional itu.

Sementara itu, pelatih Jakarta BNI 46, Samsul Jais mengakui kalau Pertamina bermain sangat kompak. Hal itu karena mereka sudah bermain dalam satu tim di Jabar.

"Mayoritas pemain PON Jabar jadi tidak sulit menyatukan tim dari Pertamina. Kami mencoba keluar dari tekanan tim lawan, tapi beberapa kali punya masalah di penerimaan servis," kata Samsul.

Laga Jakarta BNI 46 Vs Jakarta Pertamina Pertamax menjadi satu dari tiga jadwal pertandingan Proliga 2022 sepanjang Ahad ini. Di bagian putri akan ada duel Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan. Sedangkan di bagian putra, akan hadir pula laga Kudus Sukun Badak vs Surabaya Bhayangkara Samator.

Baca Juga: Djokovic Menanti Sidang Banding di Australia Setelah Visanya Dicabut



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu