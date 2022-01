Hasil NBA Kamis: Charlotte Hornets Cetak Rekor, Miami Heat Menang, Bucks Tumbang

TEMPO.CO, Jakarta - Kelly Oubre Jr. dan LaMelo Ball menjadi bintang kemenangan Charlotte Hornets atas Indiana Pacers pada lanjutan liga basket NBA di Indianapolis, Kamis WIB, 27 Januari 2022. Dengan sumbangan 39 poin Kelly dan 29 poin LaMelo, Hornets berhasil menang 158-126 dan memecahkan rekor poin tertinggi tim dalam sejarah NBA.

Rekor sepanjang masa The Hornets datang musim ini dengan kekalahan 146-143 dari Houston Rockets pada 27 November lalu. Memphis Grizzlies sebelumnya memegang rekor tersebut berkat kemenangan 152-79 atas Oklahoma City Thunder pada 2 Desember lalu. Kini, Charlotte Hornets pun menghasilkan total poin tertinggi NBA musim ini.

Selain itu, Miles Bridges berhasil membukukan 22 poin untuk membantu Hornets menghentikan dua kekalahan beruntun. Sedangkan di kubu lawan, Goga Bitadze dan pemain cadangan Isaiah Jackson masing-masing mencetak 17 poin untuk Pacers. Dengan hasil ini, Indiana kalah untuk ketujuh kalinya dalam sembilan pertandingan.

Di pertandingan lain, Cleveland Cavaliers berhasil mengalahkan tim tamu Milwaukee Bucks dengan skor 115-99. Kevin Love dan Cedi Osman masing-masing mencetak 25 poin dari bangku cadangan dan memimpin perolehan poin Cleveland.

Love, yang juga meraih sembilan rebound, memasukkan lima lemparan tiga angka. Selain itu, Darius Garland merayakan ulang tahunnya yang ke-22 dengan mengumpulkan 19 poin dan delapan assist untuk Cleveland.

Di kubu Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo memimpin torehan tertinggi timnya saat itu dengan mencetak 26 poin dan sembilan rebound. Ia kembali dari absen satu pertandingan yang disebabkan oleh cedera lutut kanan. Selain itu, Bobby Portis mencetak 22 poin dan Khris Middleton menyumbang 21 poin untuk Bucks.

Di pertandingan lain, Duncan Robinson berhasil mencetak 25 poin untuk memimpin tuan rumah Miami Heat melewati New York Knicks dengan skor 110-96. Heat tidak pernah tertinggal dalam permainan. Hasil ini membuat telah mengalahkan Knicks 10 kali dalam 12 pertemuan terakhir mereka.

Jimmy Butler dari Miami Heat menyumbang 22 poin dan Tyler Herr, yang absen dalam tiga pertandingan terakhir karena protokol Covid-19, mencetak 21 poin. PJ Tucker juga berhasil memberikan salah satu permainan terbaiknya musim ini dengan 20 poin.

Di kubu lawan, Obi Toppin berhasil mencetak 18 poin dari bangku cadangan. Dengan hasil ini, New York Knicks telah kalah lima kali dari enam pertandingan terakhir mereka.

Berikut hasil lengkap pertandingan NBA Kamis WIB, 27 Januari 2022:

Charlotte Hornets, 158 vs Indiana Pacers, 126

Cleveland Cavaliers, 115 vs Milwaukee Bucks, 99

Phoenix Suns, 105 vs Utah Jazz, 97

LA Clippers, 111 vs Orlando Magic, 102

Dallas Mavericks, 132 vs Portland Trail Blazers, 112

Denver Nugget, 124 vs Brooklyn Nets, 118

Miami Heat, 110, New York Knicks, 96

Memphis Grizzlies, 118 vs San Antonio Spurs, 110

Atlanta Hawks, 121 vs Sacramento Kings, 104

Chicago Bulls, 111 vs Toronto Raptors, 105

REUTERS

