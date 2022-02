Jadwal dan Prediksi Juventus vs Sassuolo di Coppa Italia, Live di TVRI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Juventus vs Sassuolo akan hadir pada babak perempat final Coppa Italia di Allianz Stadium, Turin, Kamis malam waktu setempat atau Jumat dinihari WIB, 11 Februari 2022.

Pertandingan ini akan berlangsung mulai 03.00 WIB dengan disiarkan secara langsung oleh TVRI.

Latar Belakang Laga

Pemenang laga Juventus vs Sassuolo akan bertemu pemenang laga Atalanta vs Fiorentina di semifinal nanti. Pertandingan Atalanta vs Fiorentina juga akan berlangsung malam ini, mulai 00.00, dengan disiarkan TVRI.

Dalam laga semifinal lainnya, dua klub Milan, Inter dan AC Milan, akan saling bertemu.

Preview

Musim ini, Juventus memulai usaha mempertahankan gelar Coppa Italia dengan memetik kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sampdoria bulan lalu. Kini, pengoleksi 14 gelar tersebut hanya tinggal dua langkah lagi menuju final dan catatan positif belakangan ini membuat Si Nyonya Tua optimistis menjamu Sassuolo.

Juventus tidak terkalahkan dalam empat laga beruntun di semua ajang, atau sejak takluk dari Intr Milan di Piala super Italia, pada 13 Januari lalu.

Kemenangan atas Hellas Verona di akhir pekan menempatkan La Vecchia Signora ke urutan empat, melangkahi Atalanta.

Perebutan empat besar akan makin panas di akhir pekan, ketika Juventus tandang ke markas Atalanta, namun Allegri memastikan timnya saat ini fokus mengamankan tiket semifinal Coppa Italia.

“Pertama kami menghadapi Sassuolo dan target kami adalah menembus semifinal. Kami harus kembali ke titik bahwa kami menang, melupakan kemenangan dan konsentrasi ke pertandingan berikutnya, dan menang lagi,” kata Allegri.

“Sekarang kami berada di paruh kedua musim sehingga tak boleh melakukan kesalahan lagi.”

Dua pemain anyar Juventus, Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria bermain impresif dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Verona di akhir pekan.

Adapun Sassuolo sedang tertatih-tatih di liga domestik. Skuad Alessio Dionisi kalah 4-0 dari Sampdoria dalam lanjutan Serie A.

Meski masih berada di papan tengah klasemen sementara, Sassuolo tak mampu memenangi dua laga terakhir, lawan Torino dan Sampdoria, dengan total hanya mengeruk dua kali menang dari delapan pertandingan beruntun di berbagai ajang.

Namun mereka memiliki satu modal penting kala menyambangi Stadion Allianz Turin.

Pada pertemuan pertama liga musim ini, I Neroverdi secara mengejutkan membungkam Juventus 2-1.

Itu menjadi satu-satunya kemenangan yang diraih Sassuolo dalam lima pertemuan terakhir lawan Juventus.

5 Pertemuan Terakhir kedua tim:

27/10/2021 Juventus 1-2 Sassuolo

12/05/2021 Sassuolo 1-3 Juventus

10/01/2021 Juventus 3-1 Sassuolo

15/07/2020 Sassuolo 3-3 Juventus

01/12/2019 Juventus 2-2 Sassuolo.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Dusan Vlahovic masih menjadi andalan Juventus, setelah ia mengemas 18 gol di Serie A musim ini. Paulo Dybala juga berpeluang tampil di lini depan. Federico Chiesa, Alex Sandro, dan Federico Bernardeschi di ruang perawatan, bek senior Giorgio Chiellini diragukan tampil.

Di kubu Sassuolo, Pedro Obiang absen jangka panjang karena masalah jantung. Filip Djuricic diragukan setelah melewatkan laga kontra Sampdoria di pertemuan sebelumnya. Bek sayap Rogerio kembali ke skuad usai absen di laga terakhir karena suspensi.

Perkiraan susunan pemain

Juventus (4-3-3): Mattia Perin (GK); Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio; Arthur Melo, Adrien Rabiot, Weston McKennie; Paulo Dybala, Moise Kean, Dusan Vlahovic.

Pelatih: Massimiliano Allegri.

Sassuolo (4-3-2-1): Andrea Consigli (GK); Jeremy Toljan, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Davide Frattesi, Abdou Harroui; Domenico Berardi, Giacomo Raspadori; Gianluca Scamacca.

Pelatih: Alessio Dionisi.

Prediksi Hasil Juventus vs Sassuolo

Juventus belum kembali ke performa terbaiknya seperti saat mendominasi Serie A. Namun, menilik performa kedua tim, juga materi pemainnya, mereka lebih diunggulkan untuk menang.

