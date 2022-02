Jadwal Bola Rabu Malam 23 Februari: BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 24 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga Champions, dan Liga Inggris.

Dari dalam negeri, kompetisi BRI Liga 1 akan menghadirkan laga pekan Ke-27. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung. Dua di antaranya, Barito Putera vs Persija Jakarta dan Persebaya vs Arema FC, akan disiarkan langsung Indosiar. Selain itu ada juga partai Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh.

Liga Champions akan menampilkan dua laga leg pertama babak 16 besar. Pertandingan Atletico Madrid vs Manchester United akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada juga laga Benfica vs Ajax Amesterdam.

Liga Inggris akan menampilkan tiga laga tunda yang disiarkan Mola TV. Liverpool akan menjamu Leeds United, Tottenham Hotspur bermain di kandang Burnley, sedangkan Watford melawan Crystal Palace.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 23 Februari 2022

BRI Liga 1

(Pekan Ke-27)

18:15 Persik Kediri vs Persiraja Banda Aceh (Vidio)

18:15 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar)

20:45 Persebaya vs Arema FC (Indosiar).

Kamis, 24 Februari 2022

Liga Champions

(Leg pertama babak 16 besar)

03:00 Atletico Madrid vs Manchester United (SCTV)

03:00 Benfica vs Ajax.

Liga Inggris

02:30 Burnley vs Tottenham Hotspur (laga tunda pekan 12)

02:30 Watford vs Crystal Palace (pekan 18)

02:45 Liverpool vs Leeds United (pekan 19).

Jadwal bola pekan ini juga akan diwarnai rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference, yang akan berlangsung Jumat dinihari, 25 Februari 2022.

