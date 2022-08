Rehan / Lisa Sebut Instruksi Pelatih Kunci Kemenangan di Kejuaraan Dunia BWF 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati membuat debut yang bagus dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022 atau Kejuaraan Dunia BWF di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Senin, 22 Agustus 2022.

Rehan / Lisa memastikan kemenangan perdana atas pasangan asal Taiwan, Lee Jhe-Huei / Hsu Ya Ching, dengan dua gim langsung 21-14, 21-9. Mereka mengatakan kemenangan ini tak lepas dari permainan agresif sejak awal pertandingan dengan tak membiarkan permainan lawan berkembang.

"Ini kejuaraan dunia bulu tangkis pertama kami dan tadi adalah pertandingan pertama juga. Kami mengikuti instruksi pelatih, tidak memikirkan pola, tetapi bermain nyaman lebih dulu," ujar Rehan mengutip dari Antara.

Rehan menyatakan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan permainan. "Karena kalau mereka berkembang, kami malah bisa keteteran," kata Rehan Naufal.

Sementara Lisa mengungkapkan servis yang baik juga menjadi salah satu faktor kemenangan mereka. "Pengembalian lawan juga kurang bagus. Jadi kami bisa terus menekan. Secara permainan kami sudah mulai enak dan komunikasi juga baik," tutur Lisa.

Dengan kemenangan ini, pasangan Rehan / Lisa selanjutnya menantang unggulan 16 asal Hong Kong, Chang Tak Ching / Ng Wing Yung, yang mendapat keuntungan langsung lolos ke babak kedua.

Pada sektor ganda campuran, Indonesia memiliki tiga wakil. Selain Rehan / Risa, skuad Merah Putih diperkuat oleh Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari yang berstatus unggulan 13 dan langsung lolos ke babak kedua.

Selain itu ada Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela yang bakal mengawali pertandingan hari ini dengan menghadapi wakil Denmark, Mikkel Mikkelsen / Rikke Soby Hansen.

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022:

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Tze Yong (Malaysia): 16-21 dan 10-21

- Anthony Sinisuka Ginting vs Ygor Coelho (Brasil): 13-21, 21-15 dan 21-12.

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching: 21-14 dan 21-9

- Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour: 24-22 dan 21-7

- Jonatan Christie vs Toma Junior Popov: 21-9 dan 21-11.

- Tommy Sugiarto vs Vitidsarn Kunlavut: 17-21 dan 10-21.

