Final Four Livoli 2022: Rivan Nulmulki Jadi Motor BIN Samator

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih tim bola voli putra BIN Samator Surabaya Sigit Dwi Widodo mengatakan Rivan Nulmulki bakal menjadi motor permainan tim pada final four Livoli 2022 (Divisi Utama.

Sigit mengungkapkan skuad BIN Samator telah mempersiapkan diri dengan baik termasuk dari segi strategi, taktik, teknik, fisik, dan mental untuk menghadapi babak empat besar yang mulai bergulir di GOR Ki Mageti, Magetan, Jawa Timur, Jumat, 4 November.

"Karena di final four ini setiap tim bermain maraton setiap hari tiada henti. Perlu persiapan yang matang," ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Kamis.

Dia juga menyebut Rivan Nurmulki akan tetap menjadi motor bagi BIN Samator. Pevoli yang musim lalu berlaga di Liga Jepang itu berlatih intens bersama pemain lainnya.

Kondisi ini berbeda dengan babak reguler putaran pertama di GOR Tawangalun, Banyuwangi, Jawa Timur, 11-16 Oktober lalu. Ketika itu, Rivan hanya berlatih selama tiga hari sebelum berlaga.

"Menjelang final four, Rivan ikut berlatih cukup lama bersama teman-teman lainnya. Dia juga jadi mentor bagi pemain junior di dalam tim," kata Sigit menambahkan.

Pada final four Livoli Divisi Utama 2022, BIN Samator akan berhadapan dengan tiga tim lainnya yakni Indomaret Sidoarjo, Pasundan Bandung, dan Berlian Bank Jateng.

BIN Samator bakal membuka rangkaian pertandingan final four Livoli Divisi Utama 2022, Jumat pukul 09:00 WIB menghadapi tim Indomaret Sidoarjo.

Menghadapi pertandingan pertama, Sigit mengaku siap secara menyeluruh. "Bukan hanya lawan Indomaret, lawan Pasundan dan Berlian Bank Jateng kami juga siap," kata Sigit.

Meski demikian, BIN Samator harus tetap waspada. Sebab, lawan yang dihadapi pertama adalah Indomaret yang notabene tim terbaik babak reguler putaran kedua di GOR Sritex Arena Solo, Jawa Tengah, 18-23 Oktober lalu.

Pelatih Indomaret, Iwan Dedi Setiawan, juga mengatakan skuadnya telah melakukan persiapan dengan baik.

Meski memang dalam persiapannya, Indomaret agak terganggu dengan cedera yang dialami setter utama Alfin Daniel Pratama saat sesi latihan, 31 Oktober lalu.

"Anak-anak optimistis bisa mengatasi pertandingan final four. Semoga saja, Alfin bisa sembuh dari cedera. Sehingga bisa tampil memperkuat Indomaret di final four ini," ujar Iwan.

Jadwal pertandingan final four Livoli 2022, Jumat, 4 November 2022:

09:00 WIB - Indomaret vs BIN Samator (Putra)

14:00 WIB - Pasundan vs Berlian Bank Jateng (Putra)

16:00 WIB - Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs Kharisma Premium (Putri)

18:30 WIB - TNI AU vs Bank Jatim Surabaya (Putri).

Semua pertandingan Livoli 2022 akan disiarkan Vidio dan Moji TV.

Baca Juga: Putri TNI AU vs Bank Jatim Surabaya di Hari Pertama Final Four Livoli 2022