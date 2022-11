Jadwal Final Four Livoli 2022: Putri TNI AU Hadapi Bank Jatim di Laga Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Laga final four Livoli 2022 akan dimulai Jumat, 4 November 2022. Di sektor putri, tim TNI AU dan juara bertahan Bank Jatim akan berhadapan dalam partai perdana di GOR Kimageti, Magetan, mulai 16.00 WIB.

Berbekal gelar juara babak reguler putaran kedua di Solo, dua pekan lalu, TNI AU optimistis akan mampu mengatasi sang juara bertahan di Magetan. Selama perhelatan putaran kedua, mereka tak terkalahkan dalam lima laga.

"Kami optimis hasil positif di Solo itu akan menjadi bekal anak-anak di Magetan nanti," kata Alim Suseno, pelatih TNI AU, seperti termuat dalam rilis panitia.

Di Solo, Hany Budiarti dan kawan-kawan mengungguli tiga lawannya, Popsivo Polwan, Wahana Express Grup, dan Kharisma Premium dengan skor meyakinkan 3-0. Dan, pada final melawan Kharisma Premium TNI AU menang dengan skor 3-1.

Sementara itu, juara bertahan Bank Jatim, juga mengaku optimis akan mampu memetik kemenangan dari TNI AU. Meski pada laga uji coba sebelum Livoli Divisi Utama sebulan lalu, mereka kalah 0-3 dari TNI AU.

"Kita memang kalah dari TNI AU pada sparing di Surabaya itu. Tapi tim kita tidak lengkap. Beberapa pemain senior kami tidak turun. Kami lebih banyak diperkuat pemain-pemain muda," kata Labib, pelatih Bank Jatim.

Di Magetan nanti, Labib optimistis akan mampu membalas kekalahan di Surabaya pada laga ujicoba. Bank Jatim pada babak reguler putaran pertama di Banyuwangi berada di peringkat kedua di bawah Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, yang meraih gelar juara.

Dalam empat laga di Banyuwangi, Megawati Hangesti Pertiwi dan kawan-kawan mengalami dua kekalahan dan dua kemenangan. Dua kekalahan Bank Jatim itu diderita dari Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia di awal dengan skor 2-3 dan di final 1-3. Sedangkan dua kemenangan Bank Jatim diperoleh dari TNI AL 3-1 dan dari Vita Solo 3-0.

Jadwal final four Livoli Divisi Utama 2022:

Putaran I

Jumat, 4 November

09:00 WIB - Indomaret vs BIN Samator (Putra)

14:00 WIB - Pasundan vs Berlian Bank Jateng (Putra)

16:00 WIB - Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia vs Kharisma Premium (Putri)

18:30 WIB - TNI AL vs Bank Jatim Surabaya (Putri)

