Kata Pelatih Soal Duel Anthony Ginting vs Jonatan Christie di BWF World Tour Finals 2022

Jonatan vs Loh Kean Yew Rekor pertemuan: 5-0 Pertemuan terakhir: Babak perempatfinal Kejuaraan Asia 2022 (Jonatan menang 22-20, 23-21)

Jonatan vs Anthony Sinisuka Ginting Rekor pertemuan: 3-3 Pertemuan terakhir: Babak semifinal Hong Kong Open 2019 (Jonatan kalah 20-22, 21-13, 18-21)

Jonatan vs Chou Tien Chen Rekor pertemuan: 6-4 Pertemuan terakhir: Babak semifinal Kejuaraan Dunia 2022 (Jonatan kalah 21-14, 11-21, 20-22

Anthony vs Loh Kean Yew Rekor pertemuan: 2-2 Pertemuan terakhir: Babak perempatfinal Hylo Open 2022 (Ginting menang 21-13, 21-14)

Anthony vs Jonatan Christie Rekor pertemuan: 3-3 Pertemuan terakhir: Babak semifinal Hong Kong Open 2019 (Ginting menang 22-20, 13-21, 21-18)

Anthony Ginting Anthony vs Chou Tien Chen Rekor pertemuan: 8-6 Pertemuan terakhir: Babak final Hylo Open 2022 (Ginting menang 18-21, 21-11, 24-22)

Dua tunggal putra Indonesia harus saling berhadapan pada hari pertama BWF World Tour Finals 2022. Anthony Ginting vs Jonatan Christie.

Jadwal BWF World Tour Finals 2022, Anthony vs Jonatan Christie di Hari Pertama

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Fajar/Rian yang meraih empat gelar tahun ini akan menjalani debutnya di BWF World Tour Finals 2022 sebagai unggulan teratas.

