Marcus / Kevin Bicara Soal Tak Lagi Jadi Pasangan Nomor Satu Dunia

Dari 15 turnamen yang telah dijalani tahun ini, capaian terbaik mereka adalah runner-up Denmark Open 2022, Oktober lalu setelah kalah dari rekan pelatnas, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. The Minions terakhir kali naik podium teratas pada Indonesia Open 2021 di Bali.

Marcus/Kevin turun tahta dari posisi satu dunia pada 20 September 2022 setelah selama 214 pekan secara beruntun menguasai puncak peringkat BWF. Pasangan berjuluk The Minions tergeser oleh pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi ke posisi kedua.

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Fajar/Rian yang meraih empat gelar tahun ini akan menjalani debutnya di BWF World Tour Finals 2022 sebagai unggulan teratas.

Baca Selengkapnya