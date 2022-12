Profl Luka Modric, Pemain Andalan Kroasia

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Kroasia berhasil memulangkan Brasil dari persaingan di Piala Dunia 2022, pada Jumat, 9 Desember. Selama 120 menit pertandingan waktu normal dan ekstra berakhir imbang 1-1. Brasil terpaksa angkat koper setelah tak mampu menyaingi adu penalti yang berakhir 4-2. Mengutip FIFA.com, sebelum bertanding melawan Kroasia, tim Brasil menyadari betul Luka Modric akan menjadi ancaman.

"Modric adalah pemain hebat. Dia bukan hanya pemain hebat, tapi juga orang yang hebat," kata penyerang sayap tim Brasil Vinicius Jr sebelum pertandingan perempat final itu.

Luka Modric salah satu penendang penalti saat melawan Brasil itu makin memantapkan semangatnya menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2022, Kroasia melawan Argentina, pada Rabu, 14 Desember.

Profil Luka Modric

Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di Zadar yang kala itu masih bagian dari Yugoslavia. Mengutip buku : El hijo de la guerra, Modric kecil tumbuh di tengah-tengah konflik yang memanas di Yugoslavia.

Baca: Kroasia Menghalangi Impian Argentina untuk Mencapai Final Piala Dunia 2022

Ketika konflik memuncak setelah Kroasia memutuskan untuk memerdekakan diri dari Yugoslavia, Modric dan keluarga pun terpaksa mengungsi ke kawasan Kolovare. Di sana, Modric banyak menghabiskan waktu bermain sepak bola di area parkir.

Modric makin berkembang dalam bermain sepak bola. Direktur tim junior NK Zadar, Josip Bajlo merekrutnya. Selama bermain di NK Zadar, Modric sempat menarik perhatian salah satu klub profesional Kroasia, Hajduk Split. Namun, batal menerima kontrak karena fisiknya yang dinilai terlalu kecil. Modric pun kembali bermain sepak bola hingga akhirnya pada akhir 2001, Modric bergabung dengan Dinamo Zagreb.

Mengutip These Football Times, setelah satu musim di Dinamo Zagreb, Modric dipinjamkan ke klub asal Bosnia Herzegovina, Zrinjski Mostar. Penampilan impresif Modric pada musim pertama di sana membuat dia terpilih menjadi pemain terbaik Liga Utama Bosnia Herzegovina Musim berikutnya, Modric kembali dipinjamkan ke klub Kroasia, Inter Zapresic. Sepak terjangnya dinilai sukses setelah mendapat penghargaan Croatian Football Hope of the Year, kemudian mengantarkan klub itu meraih peringkat 2 liga Kroasia.

Setelah dua masa peminjaman yang sukses besar, Modric menandatangani kontrak berdurasi 10 tahun dari Dinamo Zagreb. Setelah melewati empat musim yang brilian bersama Dinamo Zagreb, ia menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa seperti Barcelona, Arsenal dan Chelsea. Modric akhirnya memilih Tottenham Hotspur sebagai pelabuhan berikutnya.

Mengutip Transfermarkt, pada mula kariernya di Tottenham, penampilan Modric masih dianggap kurang meyakinkan dan banyak dikritik. Ia sempat cedera lutut yang membuatnya absen selama beberapa waktu. Namun, semasa pelatih Tottenham Harry Redknapp, Modric menunjukan peforma terbaiknya. Ia menjadi pemain penting untuk klub berjuluk The Lilywhites bersaing di papan atas Liga Inggris.

Real Madrid pun terpincut mendapatkan tanda tangan Modric. Ia akhirnya bergabung saat transfer musim panas 2012. Karier Modric makin moncer. Berbagai gelar dan penghargaan individu prestisius diraih Modric selama berseragam Real Madrid. Beberapa yang paling mengesankan meraih lima gelar Liga Champion dan penghargaan Ballon d’Or 2018.

Baca: Piala Dunia 2022: Kroasia Mulai Analisis Argentina, Enggan Fokus ke Lionel Messi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.