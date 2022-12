Mengapa Klub Pertama Messi Dijuluki Si Penyakit Lepra ?

TEMPO.CO - Jakarta, Masa kecil Lionel Messi didukung oleh lingkungan yang tepat untuk sepak bola. Ia bermain sepak bola sejak kecil di klub Newell's Old Boys. Klub yang dijuluki si Lepra atau La Lepra.

Dilansir dari laman thesun, Newell's Old Boys, klub Divisi Primera Argentina yang berbasis di Rosario, Santa Fe itu dijuluki dengan nama oenyakit lepra.

Baca : Ini Deretan Pesepakbola Legendaris yang Membimbing Lionel Messi

Kapten Argentina di Piala Dunia Qatar ini bergabung dengan Newell's Old Boys pada usia enam tahun dan menghabiskan enam tahun di klub.

Berdiri pada 1903, sejarah Newell's Old Boys tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Isaac Newell. Tokoh yang namanya diabadikan dalam nama klub ini.

Pada tahun 1900, Isaac menunjuk putranya, Claudio sebagai direktur perguruan tinggi, yang akan menjadi penggerak utama yayasan Newell's Old Boys .

Kemudian di tahun 1903, setelah pertemuan yang dihadiri oleh para guru dan alumni, Club Atletico Newell's Old Boys resmi dibentuk. Seragam pertama klub ini berwarna putih-biru dari kampus, tetapi tak lama kemudian, diubah menjadi hitam dan merah.

Newell's Old Boys mengklaim pengukuhan Liga Rosarina pada tahun 1905, memenangkan pertemuan pertama mereka dengan Rosario Central, yang tetap menjadi rival terberat mereka. Pertemuan kedua tim tersebut diberi julukan Derby Rosario. Duel ini sekaligus menjadi salah satu yang paling diperebutkan di seluruh Argentina.

Julukan yang melekat dalam klub ini adalah Los Leprosos (disebut juga The Lepers atau La Lepra), datang pada tahun 1920-an. Cerita berlanjut bahwa Newell's Old Boys dan Central diundang untuk bermain dalam pertandingan amal untuk membantu klinik kusta setempat.

Los Canallas (The Scoundrels) dijuluki Los Canallas (The Scoundrels) karena penolakan mereka untuk menerima tawaran Newell's Old Boys.

Setelah meraih beberapa gelar di tingkat amatir dan semi-profesional dan menjadi klub Argentina pertama yang memindahkan pemain ke Eropa seperti Julio Libonatti, ke Torino Italia pada tahun 1925. Selanjutnya pada 1939, Newell's Old Boys mulai berkompetisi di liga nasional yang telah dibentuk oleh Persatuan Sepak Bola negara itu delapan tahun sebelumnya.

DANAR TRIVASYA FIKRI



Baca : Lionel Messi Diundang Abadikan Jejak Kakinya di Hall of Fame Stadion Maracana

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.