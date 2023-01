Viktor Axelsen Atlet Bulu Tangkis Terkaya BWF 2022, Bagaimana Posisi Wakil Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Viktor Axelsen resmi menjadi atlet bulu tangkis terkaya berdasarkan penghasilan sepanjang turnamen BWF World Tour 2022. Tunggal putra asal Denmark tersebut memuncaki daftar atlet bulu tangkis terkaya tahun ini dengan penghasilan sebanyak US$ 404.125 atau setara Rp 6,3 miliar.

Penghasilan tersebut adalah hadiah turnamen BWF World Tour 2022. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) melalui laman resminya merilis pendapatan atlet selama turnamen 2022, yang ditutup dengan BWF World Tour Finals pada Desember 2022.

Sepanjang tahun 2022, Axelsen mengumpulkan enam gelar juara turnamen level Super 500 hingga Super 1000. Gelar juara tersebut diraih di All England, Kejuaraan Eropa, Indonesia Masters, Indonesia Open, Malaysia Open, Kejuaraan Dunia, French Open, dan BWF World Tour Finals.

Sementara itu, atlet bulu tangkis Jepang Akane Yamaguchi berada di urutan kedua dengan penghasilan US$ 268.300 (Rp4,1 miliar). Di bawahnya ada Tai Tzu Ying asal Taiwan dengan pendapatan US$ 263.170 (Rp4 miliar).

Ganda campuran China Huang Ya Qiong dan Zheng Si Wei berada di urutan keempat dengan masing-masing mengumpulkan US$ 248.155 dan US$ 240.662.

Atlet Indonesia Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto masuk dalam daftar 15 besar atlet dengan penghasilan hadiah terbanyak tahun 2022. Anthony berada di urutan ke-13 dengan mengumpulkan US$ 129.107 (Rp 2 miliar), sedangkan Fajar dan Rian di posisi ke-15 dengan US$ 118.850 (Rp 1,8 miliar).

Berikut daftar 10 atlet bulu tangkis dengan total hadiah terbanyak pada 2022, serta pendapatan para wakil Indonesia:

1. Viktor Axelsen (MS): US$ 404.125 (Rp 6,27 miliar)

2. Akane Yamaguchi (WS): US$ 268.300

3. Tai Tzu Ying (WS): US$ 263.170

4. Huang Ya Qiong (XD): US$ 248.155

5. Zheng Si Wei (XD): US$ 240.662,5

6. Chen Yu Fei (WS): US$ 191.075

7. He Bing Jiao (WS): US$ 190.650

8. An Se-young (WS): US$ 158.605

9. Chen Qing Chen (WD): US$ 141.323,76

9. Jia Yi Fan (WD): US$ 141.323,76 (Rp 2,19 miliar)

Peringkat Wakil Indonesia

13. Anthony Sinisuka Ginting (MS): US$ 129.107 (Rp 2 miliar)

15. Fajar Alfian (MD): US$ 118.850,63

15. Muhammad Rian Ardianto (MD): US$ 118.850,63

24. Jonatan Christie (MS): US$ 88.822,5

34. Mohammad Ahsan (MD): US$ 74.514,38

34. Hendra Setiawan (MD): US$ 74.514,38

41. Apriyani Rahayu (WD): US$ 67.886

42. Siti Fadia Silva Ramadhanti (WD): US$ 66.260

54. Muhammad Shihibul Fikri (MD): US$ 48.441,26

54. Bagas Maulana (MD): US$ 48.441,26

76. Chico Aura Dwi Wardoyo US$ 35.115

82. Rinov Rivaldy (XD): US$ 32.888,76

82. Pitha Haningtyas Mentari (XD): US$ 32.888,76

99. Leo Rolly Carnando (MD): US$ 26.689

99. Daniel Marthin (MD): US$ 26.689

103. Marcus Fernaldi Gideon (MD): US$26.151,25

103. Kevin Sanjaya Sukamuljo (MD): US$ 26.151,25 (Rp 406,3 juta)

