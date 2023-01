Pertamina Luncurkan Tim Voli Putra dan Putri untuk Proliga 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina meluncurkan tim bola voli putra dan putri untuk mengikuti kompetisi Proliga 2023 yang berlangsung 5 Januari hingga 19 Maret 2023. Pertamina menurunkan tim terbaiknya yaitu tim putra Jakarta Pertamina Pertamax (JPX) dan tim putri Jakarta Pertamina Fastron (JPF).

Pada Proliga 2023, tim voli Pertamina menurunkan kombinasi pemain senior dan junior. Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero), Erry Sugiharto, mengatakan Pertamina sejak 2012 konsisten berkontribusi dalam tiap gelaran Proliga dengan mengikutsertakan tim putra dan putri.

“Tim putra kami berhasil meraih juara pada tahun 2017 dan tim putri meraih dua kali juara pada 2014 dan 2018,” kata Erry dalam peluncuran Tim Pertamina di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023.

Tim Jakarta Pertamina Fastron diperkuat oleh pemain nasional seperti Yolla Yuliana, Megawati Hangestri, dan Dita Azizah. JPF juga diperkuat pemain junior Azzahra Dwi Febyane (Gendis) yang masih berusia 15 tahun.

Adapun Jakarta Pertamina Pertamax diperkuat oleh pemain asing Aleksandar Minic (Serbia) dan Aponza Carabali (Kolombia). Minic tercatat pernah membela Pertamina selama empat musim dengan catatan prestasi gelar individu Best Scorer Proliga 2017, Best Spiker Proliga 2018, dan Best Spiker Proliga 2019. Sedangkan pemain muda di tim putra adalah Luvi Febrian Nugraha yang berusia 18 tahun.

“Tahun ini pemain junior akan didorong untuk belajar dari pemain senior, akan lebih banyak turun bermain agar dapat membangun kepercayaan diri, memperkuat skill dan pengalaman tanding,” kata Chief De Mission tim Pertamina, Werry Prayogi.

Pada Proliga 2023, target Pertamina adalah memperbaiki hasil dari kopetisi tahun lalu. Pada musim lalu, tim putra dan putri Pertamina mengakhiri kompetisi di peringkat keempat.

"Kami akan terus memperbaiki pola permainan. Kami akan berupaya bermain bagus, berfokus meraih poin maksimal di setiap pertandingan. Kemudian baru berfokus ke persiapan di babak berikutnya," kata Werry.

Sementara itu, Yolla menilai persaingan di Proliga 2023 cukup ketat. "Kayaknya bakal lebih berat dan musuhnya di Proliga tahun ini kan lebih banyak dan lebih ketat juga pastinya," kata Yolla saat ditemui di sela-sela peluncuran Tim Pertamina.

Proliga 2023 akan digelar di 8 kota. Putaran pertama berlangsung pada 5-22 Januari 2023 di tiga kota yaitu Bandung, Purwokerto, dan Palembang. Selanjutnya putaran kedua pada 2-19 Februari 2023 di juga tiga kota yaitu Gresik, Malang, dan Yogyakarta.

Sedangkan final four akan diselenggarakan pada 23 Februari sampai 12 Maret 2023 di tiga kota yakni Gresik, Semarang, dan Solo. Grand final digelar 18-19 Maret di Yogyakarta. Kompetisi ini akan diikuti oleh 8 tim putra, dan 6 tim putri.

