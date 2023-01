Hasil Piala AFF 2022 Indonesia vs Vietnam: Skor Akhir 0-0, Leg Kedua Jadi Penentuan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Indonesia vs Vietnam hadir di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat sore, 6 Januari 2023.

Hingga pertandingan berakhir skor tetap 0-0.

Indonesia lebih sering melakukan tekanan ke lini pertahan Vietnam pada babak pertama. Namun, selama 45 menit pertama skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut belum mampu membobol gawang Vietnam.

Sempat terancam di awal laga, Indonesia berbalik kerap mengancam lini pertahan Vietnam dan salah satunya melalui upaya Dendy Sulistyawan yang umpannya masih belum mampu disambut rekan-rekannya.

Selanjutnya Indonesia memberikan ancaman, melalui pergerakan Yakob Sayuri yang tendangannya sempat membentur pemain belakang Vietnam dan hanya menghasilkan tendangan sudut.

Yakob Sayuri kembali memiliki peluang emas, kali ini melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, akan tetapi bola masih menyamping di sisi gawang Dang Van Lam.

Sayuri kembali memberikan peluang untuk skuad Garuda setelah mampu menusuk ke sisi kanan kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh bek Vietnam.

Indonesia kembali memberikan ancaman, kali ini melalui tendangan Marselino Ferdinan, akan tetapi tendangannya masih lemah sehingga bola dapat diamankan oleh kiper Vietnam.

Di sisa waktu babak pertama, baik Indonesia dan Vietnam berusaha untuk mencari gol, namun hingga turun minum skor sama kuat tanpa gol tetap bertahan.

Kolektivitas dan saling pengertian antara pemain tengah dan depan Indonesia masih menjadi masalah. Pemain yang dengan brilian lolos ke sektor pertahanan lawan kerap tak mendapat dukungan memadai dari rekan setimnya.

Serangan balik dan umpan terobosan menjadi senjata ampuh Indonesia. Namun, tak kurang dari enam peluang yang tercipta gagal berbuah gol.

Babak kedua, Vietnam lebih agresif menyerang. Para bek Indonesia cukup disiplin dalam bertahan.

Hingga pertandingan berakhir skor tetap 0-0. Indonesia kalah tipis dalam penguasaan bola, 46 persen. Namun, untuk peluang emas, berupa tembakan terarah ke gawang lawan, relatif imbang (2 berbanding 2).

Pilihan Pemain

Gelandang Marselino Ferdinan tampil sejak awal pertandingan. Pada pertandingan sebelumnya, menghadapi Filipina, Marselino mencetak satu gol.

Kiper Nadeo Argawinata, yang sebelumnya sempat mengalami cedera dalam laga Filipina, bermain sejak awal. Di lini pertahanan, Shin Tae-yong memasang duet Fachrudin Aryanto serta Rizky Ridho, yang diapit Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.

Lini tengah selain Marselino akan dihuni oleh Jordi Amat, Marc Klok, Rachmat Irianto, dan Yakob Sayuri. Di lini depan, Dendy Sulistyawan menjadi ujung tombak.

Susunan pemain Indonesia vs Vietnam:

Indonesia (4-2-3-1): Nadeo Arga Winata (GK); Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto (C), Rizky Ridho, Pratama Arhan; Jordi Amat, Marc Klok; Rachmat Irianto, Marselino Ferdinan, Yakob Sayuri; Dendy Sulistyawan. Pelatih: Shin Tae-yong.

Vietnam (5-3-2): Dang Van Lam (GK); Vu Van Thanh, Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Bui Tien Dung, Doan van Hau; Nguyen Quang Hai, Do Hung Dung (C), Nguyen Hoang Duc; Phan Van Duc, Nguyen Tien Linh. Pelatih: Park Hang-seo.

Jadwal Berikutnya

Laga Indonesia vs Vietnam ini merupakan pertemuan pertama dari dua laga di babak semifinal. Kedua tim akan kembali berhadapan pada Senin malam, 9 Januari 2023, di Hanoi. Pemenang dua leg ini akan lolos ke final Piala AFF 2023, dan berhadapan dengan pemenang laga Thailand melawan Malaysia.

