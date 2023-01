Rekap Hasil Proliga 2023 Hari Ketiga: 3 Tim Binaan BIN Sama-sama Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kompetisi bola voli nasional, Proliga 2023, pada Sabtu, 7 Januari, menampilkan dua pertandingan sektor putri dan dua di bagian putra.

Tim putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonsia bangkit dikalahkan Bandung Bank bjb Tandamata pada hari pertama. Mereka mengalahkan Jakarta Pertamina Fastron 3-2 (22-25, 25-17, 19-25, 25-17, 16-14).

Menurut pelatih Petrokimia, Ayub Hidayat, seharusnya timnya sudah menyelesaikan tidak perlu sampai deuce 16-14. "Itu karena anak-anak terlalu ingin cepat menyelesaikan pertandingan," kata dia, seperti dikutip rilis panitia.

Jakarta Pertamina Fastron mengalami kekalahan pertama setelah hari sebelumnya menekuk Jakarta Popsivo Polwan 3-0. Pelatih tim ini, Eko Waluyo, mengatakan tim asuhannya terpengarih pemain Marija Zelenovic yang mengalami gangguan menstruasi.

"Karena itu kondisi anak-anak lainnya terganggu permainannya. Sehingga permainan menjadi kacau," ujar dia.

Jakarta BIN Menang

Dalam pertandingan bagian putri lain, Jakarta BIN melakukan debut manis dengan mengalahkan Jakarta Elektrik dengan skor 3-1 (25-23, 25-21, 25-21, 31-29).

Pelatih Jakarta BIN, Octavian, menilai timnya perlau melakukan evaluasi meski menang. "Bersyukur permainan pertama kami bisa menang walaupun memang tim kami masih harus banyak perbaikan terutama masih ada error yang menjadi bahan evaluasi," kata dia.

"Tadi juga memang kesalahan dari kami tidak mengambil time out, kami memang terlalu pede, terlalu yakin, tapi bersyukur menang."

Kapten Jakarta BIN, Ratri Wulandari, yang menyebut skuad belum tampil all out. "Jujur kami belum main all out ya, tadi masih banyak tekanan karena memang main pertama juga wajar. Selanjutnya mungkin akan lebih enjoy lagi mainnya. Kami optimistis di permainan selanjutnya lebih baik," kata dia.

Hasil Putra

Di bagian putra, dua tim binaan BIN (Badan Intelijen Negara) sama-sama meraih kemenangan. Surabaya BIN Samator mengalahkan Kudus Sukun Badak dengan skor 3-1 (25-19, 18-25, 25-16, 25-22.

Sedangkan Jakarta STIN BIN, yang bermain paling terakhir, mengakahkan Jakarta BNI 46: 3-0 (25-23, 25-22, 25-20). Mereka meraih kemenangan kedua, sedangkan Jakarta BNI menelan kekalahan kedua.

Rekap Hasil Proliga 2023, Sabtu, 7 Januari:

Putri

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN: 1-3 (23-25, 21-25, 25-20, 29-31).

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron: 3-2 (22-25, 25-17, 19-25, 25-17, 16-15).

Putra

Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator: 1-3 (19-25, 25-18, 16-25, 22-25)

Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46: 3-0 (25-23, 25-22, 25-20).

Selanjutnya: Rekap hasil dan Klasemen Proliga 2023