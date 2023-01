Cristiano Ronaldo Bergaji Rp 6,4 Juta per Menit di Al-Nassr, Sekitar 7 Kali Lipat Saat di MU

TEMPO.CO, Jakarta - Per 1 Januari lalu, Cristiano Ronaldo resmi menandatangani kontrak dengan Al-Nassr FC, klub liga 1 di Arab Saudi. Seperti yang dicatat oleh FN Futbol, Ronaldo hengkang dari Manchester United (MU) setelah sebuah sesi wawancara yang kontroversial. Di sesi wawancara tersebut, Ronaldo mengkritik pemilik klub dan mengatakan bahwa ia tak menaruh hormat pada Erik ten Hag sebagai manajer.

Setelah pernyataan ini, MU merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Ronaldo. Dikutip dari laman resmi Manchester United, Ronaldo pergi meninggalkan Manchester United dengan beberapa persetujuan atau dalam tulisan Manchester United “leave Manchester United by mutual agreement”. Kepergian Ronaldo sebenarnya tak sesuai kontrak. Seharusnya, kontrak Ronaldo dengan Manchester United masih berjalan hingga Juni 2023.

Setelah tak memiliki klub pada bulan November 2022, beredar rumor bahwa ia akan berpindah ke Arab Saudi. Gayung menyambut. Dikutip dari Optus Sport, Ronaldo akhirnya menandatangani kontrak dengan Al-Nassr FC. Ronaldo menandatangani kontrak dua setengah tahun dan akan mendapatkan 200 juta EUR per musim atau sekitar 3,3 triliun IDR dengan kurs hari ini.

Jika dipukul rata bahwa satu musim sepak bola liga 1 Arab Saudi adalah satu tahun, maka gaji Ronaldo per tahun sekitar Rp 3,3 triliun. Gaji per bulannya sekitar Rp 277 miliar. Gaji per minggunya sekitar Rp 64,5 miliar. Gaji per harinya sekitar Rp 9,2 miliar. Gaji per menitnya sekitar Rp 6,4 juta . Dan gaji per detiknya sekitar Rp 108 ribu .

Jika dibandingkan dengan gajinya di Manchester United, maka sudah tentu gajinya di Al-Nassr FC sangat fantastis. Dikutip dari Boardroom, di Manchester United, menurut the Sun Cristiano Ronaldo mendapatkan gaji per tahun Rp 26,8 juta EUR atau sekitar Rp 492,6 miliar. Artinya, perolehannya Rp Rp 41,05 miliar per bulan dan Rp 9,45 miliar sepekan. Dengan jumlah sebesar itu, gajinya di Al-Nassr FC kira-kira hampir mencapai 7 kali lipat.

Apakah diguyur gaji sedemikian besar itu menjadi salah satu Cristiano Ronaldo menandatangani kontrak dengan Al-Nassr FC?

