Hasil Undian Badminton Asia Championship 2023: Jonatan Christie Langsung Jumpa Shi Yu Qi

TEMPO.CO, Jakarta - Kejuaraan bulu tangkis Asia atau Badminton Asia Championship 2023 akan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, 25-30 April 2023. Undiannya sudah dilakukan Selasa ini, 11 April.

Dua wakil Indonesia yang menjadi unggulan pertama Badminton Asia Championship 2023, Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, langsung menghadapi 'lawan lama' di babak pertama.

Jonatan akan menghadapi tunggal putra Cina, Shi Yu Qi, pada babak pertama. Rivalitas keduanya sudah muncul sejak 2013, namun intensitasnya meningkat pada Piala Thomas 2018. Mereka saling mengalahkan satu sama lain dalam 10 laga, dengan enam kemenangan untuk Jojo dan empat kemenangan untuk Yu Qi.

Shi Yu Qi mengalahkan Jonatan di Piala Thomas 2018, lalu dibalas oleh Jojo dengan kemenangan di Asian Games 2018. Wakil Cina tersebut juga menjadi alasan tersingkirnya di Olimpiade Tokyo 2020, namun Jonatan mengalahkan Shi Yu Qi di dua edisi Indoneisan Masters, tahun 2019 dan 2023.

Hasil undian juga menempatkan Fajar / Rian dengan duo Cina He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Dalam tiga tahun terakhir, kedua pasangan sudah bertanding sebanyak empat kali.

Ji Ting/Hao Dong mengalahkan Fajar/Rian di Piala Thomas 2020. Namun, pasangan Cina tersebut belum pernah menang kembali pada tiga pertemuan selanjutnya, di German Open 2022, Indonesia Masters 2022, dan All England 2023.

Aroma dendam untuk membalaskan kekalahan pun muncul pada beberapa laga wakil Indonesia. Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja misalnya akan menghadapi Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, duo baru Cina yang mengalahkan mereka di Thailand Masters 2023.

Di ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto harus bersiap menghadapi ganda India yang tengah naik daun, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela. Lanny/Ribka mengalahkan Jolly/Pulela pada Bahrain International Challange 2022.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi lawan tangguh dari Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard. Apri/Fadia mengalahkan Aimsaard bersaudara pada Badminton Asia Mixed Team Championship 2023.

Hasil Undian Badminton Asia Championship 2023:

Babak Kualifikasi

Tunggal Putri Grup B: Komang Ayu Cahya Dewi, Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (Maladewa), Kamila Smagulova (Kazakhstan)

Babak 32 besar

Tunggal Putra

Jonatan Christie vs Shi Yu Qi (Cina)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Dmitriy Panarin (Kazakhstan)

Anthony Sinisuka Ginting vs Wang Tzu Wei (Taiwan).

Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani vs Sung Shuo Yun (Taiwan)

Gregoria Mariska Tunjung vs Pai Yu Po (Taiwan).

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Cina)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs lolos kualifikasi Grup D

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs lolos kualifikasi Grup B

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Ganda Putri

Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose vs Ashwini Bhat K/Shikha Gautam (India)

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan)

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (India)

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (5) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand).

Ganda Campuran

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs lolos kualifikasi Grup A

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China/6)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Ko Chi/Lee Chih Chen (Taiwan).

