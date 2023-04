Jadwal SEA Games 2023: Timnas Bola Voli Putra Indonesia Hadapi Filipina di Laga Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas bola voli putra Indonesia akan mengawali pertandingan pada SEA Games 2023 Kamboja dengan menghadapi Filipina pada babak penyisihan Grup A.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Sabtu, 3 Mei 2023, pukul 14:30 WIB. Sekadar informasi, Filipina turut serta setelah pihak penyelenggara melakukan undian ulang.

Masuknya Filipina membuat persaingan Grup A SEA Games 2023 diprediksi menarik. Dua negara lainnya yang bersaing adalah Singapura yang akan menghadapi Indonesia pada Minggu (4 Mei) dan tuan rumah Kamboja yang bersaing dengan skuad Merah Putih pada Selasa (6 Mei).

Sedangkan di Grup B, empat tim yang akan bersaing adalah Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Myanmar.

Tim bola voli putra Indonesia menjadi tim unggulan pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara edisi ke-32 tersebut setelah dalam dua SEA Games terakhir sukses meraih medali emas.

Skuad Merah Putih melakukan pemusatan latihan nasional (pelatnas) di Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat sejak 27 Maret.

Indonesia diisi para pemain tangguh seperti Rivan Nulmulki dan Doni Haryono. Selain itu ada pula Dio Zulfikri, Muhammad Malizi, Nizar Zulfikar, Farhan Halim, Fahreza Rakha Abhinaya, Hernanda Zulfi, dan Yuda Mardiansyah Putra.

Lima pemain yang tahun lalu tampil di Vietnam yakni Irpan, Dimas Saputra, Rendy Febriant Tamamilang, Daffa Naufal dan Sigit Ardian tak masuk dalam daftar skuad Merah Putih untuk SEA Games Kamboja.

Sebagai pengganti, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) memanggil Boy Arnez, Hendra Kurniawan, Henry Ade Novian, Fahri S. Putratama, dan Agil Angga Anggara.

Skuad Merah Putih pun telah berkumpul dengan Doni Haryono sebagai pemain terakhir yang bergabung dengan pelatnas karena sebelumnya harus menyelesaikan pertandingan bersama Nagano Tridents di Liga Bola Voli Jepang.

Jadwal babak penyisihan grup cabang bola voli putra pada SEA Games 2023 Kamboja:

Grup A

3 Mei pukul 14:30 WIB - Filipina vs Indonesia

3 Mei pukul 19:30 WIB - Kamboja vs Singapura

4 Mei pukul 17:00 WIB - Singapura vs Indonesia

4 Mei pukul 19:30 WIB - Kamboja vs Filipina

6 Mei pukul 17:00 WIB - Filipina vs Singapura

6 Mei pukul 19:00 WIB - Indonesia vs Kamboja.

Grup B

3 Mei pukul 12:00 WIB - Malaysia vs Thailand

3 Mei pukul 17:00 WIB - Myanmar vs Vietnam

4 Mei pukul 12:00 WIB - Malaysia vs Myanmar

4 Mei pukul 14:30 WIB - Thailand vs Vietnam

6 Mei pukul 12:00 WIB - Myanmar vs Thailand

6 Mei pukul 14:30 WIB - Vietnam vs Malaysia.

