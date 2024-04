Hasil Piala Uber 2024: Kemenangan Lanny / Rachel Bawa Indonesia Kalahkan Uganda 5-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lanny Tria Mayasari / Rachel Allessya Rose berhasil mengalahkan Fadilah Shamika Mohamed Rafi / Tracy Naluwooza sehingga tim bulu tangkis putri Indonesia menang 5-0 atas Ugana di Grup C Piala Uber 2024, Senin, 29 April 2024.

Turun sebagai ganda kedua yang bermain di partai kelima, Lanny / Rachel menaklukkan Fadulah / Tracy dengan skor 21-6, 21-8. Meski bukan pasangan sesungguhnya, mereka tidak mengalami masalah dan hanya membutuhkan 20 menit pertandingan untuk mengakhiri perjuangan lawannya. Hasil ini menyempurnakan kemenangan yang diraih Indonesia.

Sebelumnya, tiga pemain tunggal putri, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ruzana, semuanya menang dalam dua game langsung. Ketiganya mendominasi permainan. Berikutnya, ganda pertama, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti juga mencatat kemenangan.

"Secara membangun chemistry, saya dengan Rachel tidak terlalu sulit karena kami sudah sering latihan bersama, di luar lapangan kami juga dekat," kata Lanny seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Senin.

Rachel mengungkapkan bahwa pelatih ganda putri, Eng Hian, yang meminta keduanya berpasangan. Ia dan Lanny pun siap menjalankan strategi itu.

"Koh Didi (Eng Hian) meminta kami untuk berpasangan dan kami harus siap. Kami juga tidak menanyakan alasannya, biarlah itu menjadi strategi pelatih," kata Rachel.

Sebelumnya, tim bulu tangkis putri Indonesia mencatat kemenangan 5-0 atas Hong Kong di pertandingan pertama Grup C. Dengan dua kemenangan beruntun ini mereka berada di peringkat kedua grup ini di bawah Jepang yang juga menang dua kali.

Di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024, Indonesia akan menghadapi Jepang pada Rabu, 1 Mei 2024. Kedua tim dijadwalkan bertanding mulai 08.30 WIB. Duel itu akan menjadi pertandingan memperebutkan posisi juara grup.

Rekap hasil tim bulu tangkis putri Indonesia vs Uganda di Grup C Piala Uber 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Senin, 29 April.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Husina Kobugabe, skor 21-5, 21-6.

Komang Ayu Cahya Dewi vs Gladys Mbabazi, skor 21-6, 21-13.

Ruzana vs Tracy Naluwooza, skor 21-10, 21-12

Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti, skor 21-9, 21-11

Lanny Tria Mayasari / Rachel Allessya Rose vs Fadilah Shamika Mohamed Rafi / Tracy Naluwooza, 21-6, 21-8.

