Mengenal Tammy Abraham yang Dikabarkan akan Dilepas AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Tammy Abraham dikabarkan akan dilepas AS Roma dalam bursa transfer musim panas ini. Abraham dikabarkan akan kembali ke Liga Inggris. Mengutip Mirror, ada dua nama klub yang mungkin saja ingin menerima Tammy Abraham, Chelsea dan Manchester United.

Chelsea memiliki opsi pembelian kembali untuk Tammy Abraham. Namun, mengingat jumlah skuad yang besar, Chelsea agaknya tak berniat membawanya kembali. Manchester United memang sedang membutuhkan penyerang di bursa transfer musim panas ini. Sebab, Wout Weghorst yang dipinjam dari Burnley gagal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo. Selain Tammy Abraham, Manchester United juga mengincar Harry Kane yang kontraknya dengan Tottenham Hotspur akan berakhir.

Profil Tammy Abraham

Tammy Abraham lahir di Camberwell, Inggris, pada 2 Oktober 1997. Setelah bergabung dalam Chelsea Youth, Tammy Abraham melanjutkan kariernya di Chelsea U-18 pada 2013 dan Chelsea U-21 tahun 2015. Namun tahun 2016, ia dipinjamkan ke Bristol City dan kembali bermain di Chelsea U-23 setahun setelah itu. Tammy Abraham akhirnya resmi bergabung dengan Chelsea pada 2017.

Pada tahun yang sama, Tammy Abraham lagi-lagi dipinjamkan. Ia dipinjamkan ke Swansea hingga Mei 2018. Bermain di Chelsea kembali hingga Agustus 2018, Tammy kemudian dipinjamkan ke Aston Villa hingga Mei 2019.

Tammy Abraham kemudian bermain di Chelsea hingga Agustus 2021 sebelum akhirnya dijual ke AS Roma. Tammy Abraham ditawarkan ke AS Roma dengan nilai transfer 34 juta pound sterling atau sekitar Rp 678 miliar. Tammy Abraham telah menyetujui kontrak lima tahun dengan bayaran lebih dari 100 ribu pound sterling atau mendekati Rp 2 miliar tiap pekan, plus tambahan.

Pencapaian Tammy Abraham

Saat ini, Tammy Abraham memiliki lima trofi dalam kariernya. Ia dua kali memenangi UEFA Youth League bersama Chelsea U-19 pada musim 2014-2015 dan 2015-2016.

Saat bersama Chelsea, Tammy Abraham berhasil memenangi trofi Liga Inggris pada musim 2020-2021. Pada musim selanjutnya, Tammy Abraham ikut mengangkat trofi UEFA Supercup atau Piala Super UEFA dengan Chelsea. Tammy Abraham memenangi trofi Conference League atau Liga Konferensi Eropa UEFA bersama AS Roma pada musim 2021-2022.

MIRROR | TRANSFERMARKT

