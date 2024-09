Rekap Hasil China Open 2024: 5 Wakil Indonesia Lolos Perempat Final, Leo / Bagas Kandas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lima dari enam wakil Indonesia yang bertanding pada babak kedua atau 16 besar China Open 2024 lolos ke perempat final. Satu-satunya yang kandas adalah ganda putra Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana.

Leo / Bagas gagal melangkah ke perempat final setelah kalah menghadapi wakil Denmark Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen yang jadi unggulan kedua. Mereka sempat berhasil bangkit di game kedua untuk memaksakan rubber game. Di game ketiga mereka kembali tertinggal jauh seperti dua game sebelumnya, tetapi kali ini tak bisa mengejar. Pertandingan berakhir dengan skor 18-21, 24-22, 18-21 setelah 57 menit pertandigan.

Sementara, dua ganda putra lainnya mulus ke babak delapan besar. Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Martin mengalahkan unggulan pertama wakil tuan rumah Liang Wei Keng / Wang Chang lewat pertarngan ketat yang berakhir dengan 19-21, 21-18, 17-21.

Berikutnya, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto memastikan ke perempat final turnamen bulu tangkis BWF Super 1000 ini dengan menyingkirkan Andreas Sondergaard / Jesper Toft dari Denmark dengan dua game langsung 21-15, 21-8.

Untuk tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting lebih dulu memastikan satu tempat di babak delapan besar. Dia berhasil mengalahkan wakil dari tuan rumah Shi Yu Qi yang menjadi unggulan pertama dengan skor 21-11, 21-8.

Jonatan Christie mengikuti jejak Ginting. Dia dipaksa bermain tiga game ketika menghadapi Tima Junior Popov dari Prancis sebelum meraih kemenangan dengan skor 21-16, 18-21, 20-22.

Di nomor ganda campuran, Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja mengalahkan Chen Tang Jie / Toh Ee Wei dari Malasysia dengan 21-15, 13-21, 21-9. Pemain lawan itu saat ini dilatih Nova Widianto, legenda bulu tangkis Indonesia yang pernah berpasangan dengan Vita Marissa yang kini melatih Dejan / Gloria.

Rekap hasil pertandingan wakil Indonesia di China Open 2024 pada Kamis, 19 September 2024, di Olympic Sports Center Gymnasium.

Tunggal putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yu Qi (Cina), menang, skor 21-11, 21-8.

Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis), menang, 16-21, 21-18, 22-20.

Ganda putra

Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin vs Liang Wei Keng / Wang Chang (Cina/1), menang, skor 21-19, 18-21, 21-17.

Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana vs Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Denmark/2), kalah, skor 18-21, 24-22, 18-21.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Andreas Sondergaard / Jesper Toft (Denmark), menang, skor 21-15, 21-8.

Ganda campuran

Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja vs Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Malaysia), menang, skor 21-15, 13-21, 21-9.

