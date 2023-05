Hasil Undian Babak 8 Besar Piala Sudirman 2023: Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Cina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian babak delapan besar Piala Sudirman 2023 yang berlangsung pada Kamis malam, 18 Mei 2023, mempertemukan tim bulu tangkis Indonesia dan Cina.

Indonesia yang lolos ke babak delapan besar dengan status runner up Grup B setelah kalah dari Thailand 2-3 di laga terakhir penyisihan grup pada Kamis, akan menghadapi tuan rumah yang menjadi juara Grup A usai menaklukkan Denmark 5-0.

Meski lawan yang dihadapi adalah tim kuat, tim bulu tangkis Indonesia tak gentar.

"Kita tinggal mengadu saja dan melihat susunan seperti apa pemain lain. Bagi saya, siapa pun lawan yang akan ditemui, kami akan ditemui," kata pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, dikutip dari rilis tim media PBSI, Kamis malam, 18 Mei 2023.

Herry IP biasa disapa, memastikan akan menurunkan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto yang saat ini menempati peringkat satu dunia pada babak delapan besar nanti. "Mereka ini tetap yang terbaik," ujarnya.

Pelatih tunggal putra, Irwansyah, menambahkan tim Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaik. "Entah siapa pun lawan yang diturunkan, entah Shi Yu Qi atau Li Shi Feng, kami siap," kata dia.

Sementara, manajer tim Armand Darmadji, menilai posisi underdog Indonesia menghadapi Cina bisa memberi sisi positif. Salah satunya, Fajar dan rekan-rekannya bisa tampil tanpa beban.

"Kita dalam posisi underdog. Kita malah bisa tampil tanpa beban. Dari awal siapa pun lawan yang dihadapi, kita selalu siap," ucap dia.

"Di perempat fial lawan Cina, kita akan turunkan kekuatan pemain terbaik yang kita miliki."

Tim bulu tangkis Indonesia telah mengantongi tiket lolos ke babak delapan besar setelah memenangi dua pertandingan awal babak penyisihan grup, yakni menang 5-0 atas Kanada dan 4-1 dari Jerman. Namun, target finis sebagai juara grup tidak terpenuhi setelah kalah melawan Thailand di laga pamungkas grup.

Duel Indonesia vs Cina di babak delapan besar Piala Sudirman 2023 akan digelar di Olympic Sports center Suzhou, Cina, pada Jumat, 19 Mei 2023, mulai 16.00 WIB.

Berikut hasil undian babak delapan besar Piala Sudirman 2023:

Cina vs Indonesia

Thauland vs Jepang

Denmark vs Malaysia

Taiwan vs Korea Selatan

