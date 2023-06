The Iron Sheik Meninggal, Mengenang Pegulat Iran Mantan Juara WWF

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hossein Khosrow Ali Vaziri atau The Iron Sheik, salah satu pegulat terbaik WWE itu meninggal pada 7 Juni 2023. Ia meninggal di Fayetteville, Carolina Utara, Amerika Serikat. Iron meninggal dalam usia 81 tahun.

Mengutip ESPN, The Iron Sheik pegulat asal Iran yang mendapat ketenaran global dalam persaingan tahun 1980-an. Ia bersaing dengan Hulk Hogan, Bob Backlund, dan Sgt.Slaughter. The Iron Sheik mantan juara WWF dan dilantik ke WWE Hall of Fame pada 2005

Mengenal The Iron Sheik

The Iron Sheik lahir pada 15 Maret 1942. Mengutip situs web WWE, ia menjadi juara WWE sehari setelah Natal pada 1983 ketika ia mengalahkan Bob Backlund di Madison Square Garden, New York. The Iron Sheik memegang gelar tersebut selama kurang dari sebulan.

Gelar itu berpindah dipegang Hulk Hogan pada 23 Januari 1984 dalam salah satu pertandingan paling terkenal sepanjang masa. Pertandingan itu meluncurkan karier Hulk Hogan, karena berhasil mengalahkan The Iron Sheikh. Nama Hogan melejit sebaga pegulat yang populer.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat The Iron Sheik masuk WWE, ia dikenal sebagai ahli suplex dan manuver Camel Clutch yang melumpuhkan. Setelah kalah dalam Kejuaraan WWE, The Iron Sheik terlibat dalam salah satu persaingan paling terkenal melawan Sgt. Slaughter. Sgt. Slaughter mengalahkan The Iron Sheik dalam pertandingan Boot Camp di Madison Square Garden, New York.

Setelah itu The Iron Sheik pindah ke divisi tag team dan bertandem dengan Nikolai Volkoff. Pasangan itu memenangi Kejuaraan Tag Team Dunia tahun 1985 di WrestleMania, mengalahkan U.S. Express.

Iron Sheik mundur dari WWE pada 1988. Ia muncul di WCW pada 1989. Di WCW pun ia tak bertahan lama, karena muncul kembali di WWE pada 1991. The Iron Sheik tampil sebagai Colonel Mustafa.

Setelah masa singkat itu, ia muncul lagi pada 1997 sebagai manajer The Sultan. Penampilan terakhirnya adalah di WrestleMania X-Seven ketika The Iron Sheik kembali untuk satu malam saja, memenangi Gimmick Battle Royal dan menyalakan kembali persaingannya dengan Sgt. Slaughter.

ESPN | WWE

Pilihan Editor: Kisah The Rock, Jago Gulat WWF Jadi Aktor Laga Hollywood

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.