Conor McGregor Bersiap Naik Ring Lagi, Simak Profil Michael Chandler yang akan Menjadi Lawannya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah jeda Conor McGregor mengumumkan akan kembali ke UFC. Ia akan berhadapan dengan Michael Chandler di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 29 Juni 2024.

Mengenal Michael Chandler

Dikutip dari Sportskeeda, Michael Chandler atlet seni bela diri campuran asal Amerika Serikat yang bertarung di Divisi Ringan Ultimate Fighting Championship (UFC). Ia lahir di High Ridge, Missouri pada 24 April 1986. Saat ini, Michael Chandler tercatat dalam 23 kemenangan dan 8 kekalahan. Ia berada di peringkat 5 di klasemen kelas ringan UFC.

Dkutip dari Marca, Michael Chandler mengawali kariernya sebagai pegulat saat duduk di bangku sekolah. Setelah itu, Chandler bergabung sebagai anggota tim gulat di Universitas Missouri, tempat kuliahnya. Ia lolos empat kali ke National Collegiate Athletic Association (NCAA). Ia meraih 100 kemenangan dalam karier kuliahnya, sekaligus menempati posisi kelima di NCAA Division 1.

Kemampuan bertarungnya membawanya seni bela diri campuran atau MMA. Debut profesionalnya sebagai gladiator Bellator dimulai pada Agustus 2009. Sejak saat itu, ia meraih sejumlah juara di Bellator MMA. Michael memenangkan Turnamen Kelas Ringan Bellator Musim Empat dan menjadi Juara Kelas Ringan Bellator tiga kali. Ia juga berhasil meraih penghargaan Fight of the Year dan Knockout of the Year.

Pada September 2022, Michael Chandler menandatangani kontrak dengan UFC. Dikutip dari situs web thebodylockmma.com, debut promosinya pada Januari 2021 saat menghadapi Dan Hooker di UFC 257. Dia memulai karier UFC dengan kemenangan TKO ronde pertama yang spektakuler.

Chandler kembali naik arena untuk pertarungan keduanya. Dia bentrok melawan Charles Oliveira untuk memperebutkan gelar kelas ringan UFC yang saat itu kosong di UFC 262. Chandler gagal menjadi juara karena kalah melawan Oliveira melalui TKO ronde kedua.

Michael kembali ke arena menjamu Justin Gaethje di pertarungan UFC 268. Michael kembali mengalami kekalahan dengan skor akhir 29-28, 29-28, dan 30-27, kemenangan mutlak di tangan Justin Gaethje.

Setelah mengalami kekalahan beruntun, Chandler meraih satu kemenangan dalam pertarungannya. Ia mengalahkan Tony Ferguson dalam perebutan juara UFC 274 yang pada Mei 2022. Pada 12 November 2022, dia kalah dari Dustin Poirier di Madison Square Garden. Michael KO setelah kuncian rear-naked choke dari Poirier saat merebut juara UFC 281.

KHUMAR MAHENDRA | SAPTO YUNUS

