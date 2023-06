Jadwal Indonesia Open 2023 Selasa 13 Juni: 10 Wakil Tuan Rumah Main, Ada Fajar / Rian dan Gregoria

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 wakil Indonesia akan bertanding pada babak pertama atau babak 32 besar Indonesia Open 2023 pada Selasa, 13 Juni 2023. Mereka akan memulai perjalanannya di turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 1000 di di Istora Senayan, Jakarta.

Pertandingan akan dimulai dengan duel sesama wakil pelatnas bulu tangkis PBSI pada nomor ganda putri. Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto akan berjibaku dengan kompatriotnya, Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi, untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Ganda putri lainnya, Meilsya Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose, juga bakal tampil.

Laga berat akan menanti tiga wakil Indonesia pada nomor ganda campuran. Adnan Maulana / Nita Violina Marwah bakal melandeni permainan pasangan nomor satu dunia asal Cina, Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong. Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela juga bakal melakoni misi sulit melawan jagoan Thailand, Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai.

Pada nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berusaha meneruskan tren positifnya atas wakil India, Pusarla V Sindhu pada babak pertama Indonesia Open 2023. Atlet peringkat sembilan dunia ini berhasil menang dalam dua laga terakhir di Spain Masters dan Malaysia Masters 2023. Tunggal putri lainnya, Putri Kusuma Wardani bakal menghadapi sesama non-unggulan, Iris Wang, asal Amerika Serikat.

Pada hari pertama turnamen, dua ganda putra Indonesia juga bakal tampil menghadapi pasangan non-unggulan. Unggulan pertama, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi Jeppe Bay / Lasse Molhede dari Denmark. Adapun Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin akan menghadapi Ayato Endo / Yuta Takei dari Jepang.

Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia di hari pertama Indonesia Open 2023. Rangkaian pertandingan bakal dimulai pukul 09.00 WIB.

Lapangan 1

Partai 6 Gregoria Mariska Tunjung vs Pusarla V. Sindhu (India)

Partai 8 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie (Malaysia/7)

Lapangan 2

Partai 1 Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi

Partai 3: Adnan Maulana / Nita Violina Marwah vs Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong (Cina/1)

Partai 6: Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela vs Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/3)

Partai 8 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1) vs Jeppe Bay / Lasse Molhede (Denmark)

Partai 9 Putri Kusuma Wardani vs Iris Wang (Amerika Serikat)

Partai 10 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Ayato Endo / Yuta Takei (Jepang)

Lapangan 3

Partai 4 Meilsya Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Vivian Hoo / Lim Chiew Sien (Malaysia)

