Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2023-2024 Pekan Pertama: Ada Laga Besar Persija Jakarta vs PSM Makassar di SUGBK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 akan berlangsung mulai akhir pekan ini. Pada pekan pertama laga besar Persija Jakarta vs PSM Makassar akan tersaji.

Ini akan jadi pertemuan runner-up dan juara musim lalu. Keduanya akan bermain pada Minggu, 2 Juli 2023, mulai 19.00 WIB. Pertandingan sudah dipastikan bisa digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Presiden Persija Mohamad Prapanca bersyukur karena tim Macan Kemayoran dapat kembali tampil di stadion berkapasitas sekitar 78.000 kursi itu.

“Alhamdulillah Persija bisa berkandang di GBK saat menjamu PSM. Seluruh elemen Persija dan suporter kami, the Jakmania, tentu sangat antusias menyambut laga tersebut. Suatu kebanggaan bisa berkandang di GBK,” kata Mohamad Prapanca dilansir dari keterangan resmi, Rabu.

Prapanca juga memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait seperti PSSI, PT Liga Indonesia Baru, the Jakmania, pengelola GBK, dan semua pihak yang membantu terealisasinya pertandingan antara Persija menjamu Juku Eja di Stadion GBK.

“Terima kasih kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), the Jakmania, pengelola GBK, dan semua pihak yang membantu dan mendukung terealisasinya laga Persija melawan PSM di GBK. Kemudian yang perlu menjadi komitmen bersama, kita semua harus menjaga ketertiban dan kebersihan stadion dan sekitarnya karena GBK adalah rumah Persija,” kata Prapanca.

Sebelumnya pertandingan pembuka BRI Liga 1 musim 2023/2024 mengalami perubahan jadwal sehingga pertandingan Persija melawan PSM Makassar dimundurkan.

Keputusan itu diambil oleh PT LIB selaku penyelenggara karena proses kesiapan dan efektivitas tuan rumah.

Sementara pertandingan pembuka BRI Liga 1 musim 2023-2024 akan mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali, 1 Juli pukul 15.00 WIB.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain laga Persija Jakarta vs PSM Makassar, jadwal Liga 1 pekan pertama juga akan diwarnai Bali United Vs PSS Sleman, yang menjadi partai pembuka pada Sabtu sore, 1 Juli. Selain itu ada Persib Vs Madura United, Dewa United Vs Arema FC, Persis Solo Vs Persebaya.

Selanjutnya: Jadwal siaran langsung pekan pertama