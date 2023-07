Hasil Final Japan Open 2023: Jonatan Christie Gagal Juara, Keok Lawan Viktor Axelsen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis tunggal putra Jonatan Christie, gagal meraih gelar juara di Japan Open 2023. Pemain Indonesia itu takluk menghadapi pemain Denmark rangking satu dunia Viktor Axelsen di final, Minggu, 30 Juli 2023.

Jonatan yang kini menduduki rangking sembilan dunia, langsung tertinggal 13-0 ketika laga dimulai. Setelah terpaut jauh, ia tak mampu lagi mengejar dan akhirnya kalah di game pertama, 7-21.

Di game kedua, Jonatan berusaha bangkit. Dia bahkan mampu mengungguli Axelsen 8-4 sebelum mengakhiri interval game ini dengan 11-8.

Saat pertandingan kembali dilanjutkan, Jonatan mampu menambah keunggulannya menjadi 13-8, sebelum akhirnya mampu disamakan oleh Axelsen, 13-13.

Mendekati angka kritis, terjadi kejar-mengejar poin. Angka kembar pun tercipta 15-15, 16-16, 17-17, sebelum Axelsen akhinya menyudahi pertandingan pada menit ke-44 dengan menutup game kedua, 21-18.

Kekalahan Jonatan ini membuat rekor keunggulan Axelsen bertambah menjadi 8-2. Pemain Indonesia ini terakhir kali mampu menaklukkannya di semifinal French Open 2019. Kala itu, Jojo menang setelah bermain sengit tiga game selama 1 jam 21 menit, dengan skor 21-7, 20-22, 19-21.

Kegagalan Jonatan meraih kemenangan di final Japan Open ini menjadi kali kedua setelah 2019. Empat tahun lalu, ia hanya bisa finis sebagai runner-up setelah kalah dari pemain tuan rumah Kento Momota.

Hasil ini membuat Indonesia tanpa gelar juara di Japan Open 2023. Korea Selatan menjadi juara umum dengan menyabet dua gelar. Denmark, Taiwan, dan tuan rumah, masing-masing satu gelar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil pertandingan final Japan Open 2023 yang berlangsung di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu, 30 Juli 2023, mulai 09.00 WIB.

Ganda putri: Chen Qing Chen / Jia Yi Fan (Cina/1) vs Kim So Yeong / Kong Hee Yong (Korea Selatan/4), skor 17-21, 14-21

Ganda putra: Lee Yang / Wang Chi-Lin (Taiwan) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/5), skor 21-19, 21-13

Tunggal putri: He Bing Jiao (Cina/5) vs An Se Young (Korea Selatan/2), skor 15-21, 11-21

Ganda campuran: Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang/3) vs Dechapol Puavaranikroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/2), 17-21, 21-16, 21-15

Tunggal putra: Viktor Axelsen (Denmark/1) vs Jonatan Christie (Indonesia/5), skor 21-7, 21-18.

Pilihan Editor: Jadwal SEA V League 2023 Minggu 20 Juli: Timnas Bola Voli Putra Indonesia Berebut Gelar Juara dengan Thailand