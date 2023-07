Rekap Hasil Final Japan Open 2023: Korea Selatan Juara Umum, Tuan Rumah Raih 1 Gelar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis BWF Super 750, Japan Open 2023, telah selesai digelar. Rekap hasil pertandingan final yang berlangsung hari ini, Minggu, 30 Juli 2023, Korea Selatan keluar sebagai juara umum dengan menyabet dua gelar juara melalui ganda putri Kim So Yeong / Kong Hee Yong dan tunggal putri An Se Young.

Bermain di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo, Jepang, Kim / Kong berhasil menaklukkan pasangan Cina peringkat satu dunia, Chen Qing Chen / Jia Yi Fan, dalam 50 menit pertandingan, dengan skor 21-17, 21-14. Ini adalah kemenangan kelima mereka dari 15 pertemuan melawan Chen / Jia.

An Se Young mengikuti jejak rekannya dengan naik podium setelah menekuk pemain Cina, He Bing Jiao dalam dua game langsung 21-15, 21-11. Hasil ini membuat rekor pertemuan kedua pemain ini menjadi 5-4 untuk keunggulan pemain Korea Selatan itu.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun ini sedang dalam performa terbaiknya musim ini. Hingga saat ini, ia tercatat berhasil mencapai final di sembilan turnamen, dengan tujuh di antaranya menjadi juara. Gelar juara Japan Open 2023 ini menjadi yang ketujuh tahun ini.

Sementara, tuan rumah yang memiliki dua wakil di final, hanya bisa meraih satu gelar. Ganda campuran Yuta Watanabe / Arisa Higashino. Kalah di game pertama, pasangan ini bangkit untuk memenangi dua game terakhir. Duel ketat yang berlangsung 65 menit berkhir dengan skor 17-21, 21-16, 21-15.

Wakil lainnya, ganda putra Takuro Hoki / Yugo Kobayashi takluk menghadapi pasangan Taiwan Lee Yang / Wang Chin-Lin. Mereka kalah dengan skor 21-19, 21-13.

Di partai terakhir, pertarungan pemain rangking satu dunia asal Denmark, Viktor Axelsen, melawan Jonatan Christie dari Indonesia, berakhir dengan skor 21-7, 21-18. Hasil ini memastikan Denmark menyabet satu gelar juara.

Hasil pertandingan final Japan Open 2023:

Ganda putri: Chen Qing Chen / Jia Yi Fan (Cina/1) vs Kim So Yeong / Kong Hee Yong (Korea Selatan/4), skor 17-21, 14-21

Ganda putra: Lee Yang / Wang Chi-Lin (Taiwan) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/5), skor 21-19, 21-13

Tunggal putri: He Bing Jiao (Cina/5) vs An Se Young (Korea Selatan/2), skor 15-21, 11-21

Ganda campuran: Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang/3) vs Dechapol Puavaranikroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/2), 17-21, 21-16, 21-15

Tunggal putra: Viktor Axelsen (Denmark/1) vs Jonatan Christie (Indonesia/5), skor 21-7, 21-18

