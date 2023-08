3 Selebrasi Gol Unik dari Lionel Messi di Inter Miami: Hold My Beer, Black Panther, dan Spider-Man

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi tak pernah absen mencetak gol dalam tiap pertandingan bersama Inter Miami. Selain gol-golnya, penggemar juga antusias menantikan selebrasi apa yang akan dilakukan bintang Argentina ini saat merayakan golnya.

Ia sejauh ini sudah menyumbang delapan gol dalam lima pertandingan. Tiga dari golnya itu dirayakan dengan cara unik.

Simak rangkumannya:

Lionel Messi berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Charlotte FC dalam pertandingan Piala Liga di DRV PNK Stadium, Sabtu WIB, 12 Agustus 2023. Reuters/Jeremy Reper-USA TODAY Sports.

Aksi terbaru Lionel Messi adalah saat mengantar Inter Miami mengalahkan Charlotte FC dengan skor 4-0 di Stadion DRV PNK, Florida. La Pulga menyumbang satu gol dalam pertandingan ini, pada menit ke-86, untuk membantu mengantar timnya lolos ke semifinal Piala Liga.

Messi lantas menunjukkan selebrasi baru seusai gol itu. Ia menirukan gaya Spider-Man, tokoh superhero Marvel, saat beraksi menebar jala.

Pemain Inter Milan, Lionel Messi, melakukan selebrasi ala "Black Panther". Reuters/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Dalam pertandingan ketiganya di Inter Miami, melawan Orlando City, pada 3 Agustus, Lionel Messi memborong dua gol. Ia membantu timnya lolos ke babak 16 besar Piala Liga dengan kemenangan 3-1.

Dalam laga ini ia memamerkan selebrasi baru. Mantan bintang Barcelona itu melakukan sikap menyilangkan tangan di dada, atau dikenal seagai salut "Wakanda Forever" yang populer lewat film superhero Marvel 'Black Panther'.

Messi’s “hold my beer” celebration was dedicated for David Beckham.

