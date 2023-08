Ratri Wulandari dan Arneta Putri Raih Gelar Individu di SEA V League 2023 Putaran Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pebola voli putri Indonesia, Ratri Wulandari dan Arneta Putri, meraih gelar individu di SEA V league 2023 putaran kedua yang berlangsung pada 11-13 Agustus di Chiang Mai, Thailand. Ratri terpilih sebagai best outside hitter sedangkan Arneta sebagai best setter.

Meski timnas bola voli putri Indonesia gagal membawa Indonesia memperoleh hasil lebih baik dari SEA V League 2023 putaran pertama di Vietnam, Ratri dan Arneta mampu tampil menjanjikan selama gelaran kejuaraan putaran kedua.

Para pemain putri Indonesia yang diwakili oleh Bandung BJB Tandamata harus puas berada di peringkat ketiga setelah memperoleh hasil satu kali menang dan dua kali kalah.

Indonesia takluk dari tuan rumah Thailand (0-3) dan Vietnam (0-3), sementara hanya mampu memetik satu kemenangan atas Filipina (3-1) dalam pertandingan terakhir, Ahad, 13 Agustus 2023.

Dengan dipilihnya Ratri sebagai best outside hitter dan Arneta sebagai best setter, setidaknya tim asuhan pelatih Eko Waluyo itu mampu menambah gelar individu pemainnya di putaran kedua ini.

Sebelumnya di putaran pertama, kapten timnas voli putri Indonesia Wilda Siti Nurfadilah menyabet gelar individu best middle blocker.

Gelar individu pada putaran kedua ini masih didominasi oleh para pemain Thailand yang kembali mengantarkan timnya menjadi juara.

Berikut ini daftar penghargaan individu SEA V League 2023 putaran kedua dilansir dari keterangan resmi PP PBVSI, Ahad, 13 Agustus 2023:

Most Valuable Player: Chatchu-on Moksri (Thailand)

Best Setter: Arneta Putri (Indonesia)

Best Outside Hitter: Vi Thi Nhu Quynh (Vietnam), Ratri Wulandari (Indonesia)

Best Middle Blocker: Jarasporn Bundasak (Thailand), Doan Thi Xuan (Vietnam)

Best Opposite Spiker: Alyssa Solomon (Filipina)

Best Libero: Piyanut Pannoy (Thailand)

