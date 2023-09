Klasemen MLS 2023: Inter Miami Kalahkan Los Angeles FC, Bagaimana Peluang Lionel Messi Cs untuk Lolos?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami mengalahkan Los Angeles FC dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan ke-28 Major League Soccer (MLS), Senin pagi WIB, 4 September 2023. Hasil ini menjaga peluang Lionel Messi cs untuk lolos ke babak berikut, meski kesempatan tersebut sangat tipis.

Lionel Messi menjadi starter dalam laga ini. Ia gagal mencetak gol, namun mampu memberi dua assist sekaligus.

Inter Miami membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat gol Facu Farias. Jordi Alba mencetak gol kedua Inter pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Messi.

Messi kembali memberi assist pada menit ke-83 untuk gol Leonardo Campana. LAFC sempat memperkecil kedudukan pada menit ke-90 melalui Ryan Hollingshead.

Inter Miami terus menempel ketat New York Red Bulls di klasemen sementara MLS wilayah timur. The Herons berada di peringkat ke-14 dengan 25 poin, tertinggal empat angka dari New York Red Bulls yang berada satu tingkat di atas mereka.

Klasemen MLS Wialah Timur

Saat ini Inter Miami ada di posisi ke-14 klasemen Wilayah Timur. Mereka mengemas nilai 25 dari 25 laga. Simak selengkapnya:

