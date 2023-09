Daftar Peraih Gelar Individu FIBA World Cup 2023: Dennis Schroder MVP, Dillon Brooks Defender Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian kompetisi Piala Dunia FIBA atau FIBA World Cup 2023 yang bergulir di Filipina, Jepang, dan Indonesia resmi berakhir pada Minggu, 10 September 2023. Timnas basket Jerman keluar sebagai juara setelah mengalahkan Serbia dengan skor 83-77 pada partai final yang berlangsung di Mall of Asia Arena, Pasay, Filipina.

Kemenangan Jerman menjadi bersejarah karena gelar itu adalah gelar perdana Die Mannschaft sepanjang keikutsertaannya dalam kejuaraan basket antarnegara tersebut. Keberhasilan tim basket putra menjuarai Piala Dunia FIBA 2023 terasa makin lengkap usai Dennis Schroder dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP.

Schroder dinobatkan sebagai MVP berkat peran vital yang dimainkannya untuk Jerman sejak babak penyisihan. Menilik dari statistik permainan, sosok yang bakal memperkuat Toronto Raptors pada NBA 2023–2024 itu memang masih kalah mentereng dibanding sejumlah nama lain.

Schroder membukukan rata-rata 19,1 poin per laga (terbaik ke-13 dalam turnamen); 6,1 assist per laga (#11); dan dua rebound per laga (#219). Meski demikian, kontribusi Dennis Schroder yang menjabat sebagai kapten tim basket putra Jerman sangat berdampak terutama pada laga-laga penting.

Hal itu pula yang ditunjukkan pada final Piala Dunia FIBA 2023. Ia mampu tampil impresif dengan membukukan 28 poin, dua rebound, dan dua assist. Tak hanya gelar MVP, Schroder pun tercantum dalam All-Star Team Piala Dunia FIBA 2023 yang berisikan lima individu terbaik dalam kompetisi.

Schroder masuk dalam daftar tim terbaik bersama Shai Gilgeous-Alexander (Kanada), Anthony Edwards (Amerika Serikat), Bogdan Bogdanovic (Serbia), dan Luka Doncic (Slovenia).

Sementara itu, ada tiga penghargaan individu lainnya yang turut dibagikan setelah Piala Dunia FIBA 2023 resmi berakhir. Pemain muda Australia, Josh Giddey (20 tahun), mendapat penghargaan pemain muda terbaik atas performa menjanjikan yang ditunjukkannya sepanjang Piala Dunia FIBA 2023.

Bermain lima kali bersama The Boomers, yang finis ke-10 karena terhenti di babak kedua, Giddey mencatat rata-rata 19,4 poin per laga, enam rebound per laga, dan lima assist per laga.

Sorotan pun tertuju kepada Dillon Brooks (Kanada) yang dinobatkan sebagai pemain bertahan terbaik Piala Dunia FIBA 2023. Secara statistik, performa Brooks saat tampil di Jakarta pada babak pertama dan kedua maupun di Manila saat sudah memasuki fase knock-out tak begitu mencolok.

Namun, kehadiran pemain Houston Rockets itu di atas lapangan selalu bisa jadi pembeda terutama untuk sisi pertahanan Kanada. Hal itu pula yang ditunjukkan Dillon Brooks ketika berhasil menjalankan tugas untuk mematika Luka Doncic kala Kanada bersua Slovenia di perempat final.

Kanada akhirnya finis ketiga di Piala Dunia FIBA 2023 usai mengalahkan Amerika Serikat dalam duel perebutan perunggu. Dillon Brooks tampil begitu impresif dalam laga tersebut dengan membukukan 39 poin, lima assist, dan empat rebound.

Sementara itu, gelar pelatih terbaik Piala Dunia FIBA 2023 jatuh kepada Luca Banchi yang sukses membuat kejutan besar bersama Latvia. Tim basket putra Latvia berhasil membuat kejutan meski berstatus sebagai salah satu debutan.

Perwakilan Eropa tersebut awalnya tak begitu diperhitungkan lantaran datang ke Piala Dunia FIBA 2023 tanpa salah satu bintangnya yang tengah cedera, yakni Kristaps Porzingis. Namun, Latvia mampu tampil kolektif dan secara mengejutkan lolos ke babak dua dari Grup H yang turut diisi oleh Kanada, Prancis, dan Lebanon.

Pada babak kedua, tim asuhan Luca Banchi kembali kurang diperhitungkan untuk lolos ke delapan besar karena harus bersaing dalam Grup L bersama Kanada, Spanyol, dan Brasil. Namun, Latvia mampu menjawab keraguan itu dengan mengalahkan sang juara bertahan Spanyol kemudian Brasil di Indonesia Arena.

Finis kedua di Grup L membawa Latvia terbang ke Manila, Filipina dan menghadapi juara Grup K, Jerman, di babak delapan besar Piala Dunia FIBA 2023. Kejutan Latvia hampir saja berlanjut andai tripoin Davis Bertans di akhir laga menemui sasaran. Namun, skenario itu tak terwujud sehingga mereka kalah 79-81 dari Jerman.

Usai kalah tipis dari Jerman, Latvia melanjutkan perjuangan di Piala Dunia FIBA 2023 dengan menjalani dua laga klasifikasi peringkat. Tim asuhan Luca Banchi pada akhirnya mampu finis kelima usai mengalahkan Italia dan Lithuania.

Berikut rekap peraih gelar individu Piala Dunia FIBA 2023

MVP: Dennis Schroder (Jerman)

Rising Star: Josh Giddey (Australia)

Pemain Bertahan Terbaik: Dillon Brooks (Kanada)

Pelatih Terbaik: Luca Banchi (Latvia)

All-Star Team: Dennis Schroder (Jerman), Shai Gilgeouus-Alexander (Kanada), Anthony Edwwards (Amerika Serikat), Bogdan Bogdanovic (Serbia), Luka Doncic (Serbia)

All-Second Team: Artur Zagars (Latvia), Simone Fontecchio (Italia), Jonas Valanciunas (Lithuania), Nikola Milutinov (Serbia), Franz Wagner (Jerman)

