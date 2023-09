Selebrasi Novak Djokovic Saat Juarai US Open 2023: Peluk Putri, Pamerkan Kaus Tribut buat Kobe Bryant

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Novak Djokovic merayakan keberhasilan menjuarai US Open 2023 dengan selebrasi berbeda. Selain membagi kegembiraan dengan putrinya, ia juga sempat memaerkan kaus "Mamba Forever" yang sudah dia siapkan.

Djokovic menjuarai US Open 2023 dengan mengalahkan Daniil Medvedev di USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, AS, Senin WIB, 11 September 2023. Kemenangan dengan skor 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 itu mengantarnya meraih 24 gelar Grand Slammenyamai rekor Margaret Court.

Petenis Serbia berusia 36 tahun itu tampak penuh suka cita. Seusai laga, ia sempat mendekati dan memeluk putrinya yang ada di pinggir lapangan.

Novak Djokovic merayakan keberhasilan menjuarai US Open 2023 dengan putrinya, Tara Djokovic. Medvedev REUTERS/Mike Segar

Setelah itu, saat diwawancari di lapangan, ia juga memamerkan kaus "Mamba Forever". Selain tulisan tersebut, di bagian depan tampak gambar dirinya dan Kobe Bryant, legenda bola basket NBA yang sudah berpulang pada 26 Januari 2020 karena kecelakaan helikopter.

Kaus itu merupakan tribut buat sahabatnya sekaligus pencapaiannya sendiri. Bryant adalah sahabatnya. Semasa bermain ia selalu mengenakan jersey nomor 24, sama persis dengan gelar grand slam yang kini diraih Djokovic. Karena itu angka 24 itu ia sematkan di bagian punggung kaus yang dia kenakan.

Novak Djokovic memamerkan kaus untuk menghormati Kobe Bryant seusai menjuarai US Open 2023. Reuters / Robert Deutsch-USA TODAY Sports

"Saya sudah menyiapkan ini, kalau-kalau memenangi turnamen ini," kata Djokovic. "Kobe adalah teman dekat, kami banyak berbicara soal mentalitas pemenang."

"Ketika saya berjuang dengan cedera, dia salah satu orang yang bisa saya jadikan sandaran. Ia selalu berada di sana dengan nasihat-nasihatnya."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya piki 24 adalah jersey yang dia pakai saat dia menjadi legenda Lakers dan bola basket dunia."

Djokovic meraih gelar keempatnya di US Open. Tahun ini, ia memborong tiga gelar grand slam karena juga memenangi Australian Open dan French Open. Ia menjadi orang pertama yang memenangi tiga turnamen Grand Slam dalam satu musim sebanyak empat kali. Satu-satunya gelar yang lepas direbut Carlos Alcaraz di final Wimbledon.

Petenis Serbia Novak Djokovic mengangkat pialannya setelah berhasil memenangkan US Open usai kalahkan Daniil Medvedev di final di Flushing Meadows, New York, 11 September 2023. REUTERS/Mike Segar

"Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ini jelas sangat berarti bagi saya. Sulit untuk dijelaskan. Saya benar-benar mewujudkan impian masa kecil saya untuk berkompetisi di level tertinggi dalam olahraga ini," kata Djokovic, dikutip dari AFP.

"Saya tidak pernah membayangkan akan berada di sini dan bicara soal mendapatkan 24 (gelar) Grand Slam."

Selain menjuarai US Open 2023, Novak Djokovic juga dipastikan akan kembali menjadi petenis nomor satu dunia mulai awal pekan ini, menggeser Alcaraz yang dia kalahkan di final Cincinatti Masters akhir bulan lalu.

REUTERS

Pilihan Editor: Peraih Gelar Individu di Piala Dunia Basket FIBA 2023