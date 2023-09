Jadwal Liga Arab Saudi Pekan Keenam Malam Ini, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Arab Saudi pekan keenam akan hadir mulai Kamis malam ini hingga Minggu dinihari, 14-17 September 2023. Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, baru akan bermain Sabtu malam.

Pada Kamis malam ada dua laga yang akan berlangsung, Al Akhdoud vs Al Ittihad dan Al Wehda vs Damak. Al Ittihad berpeluang naik kembali ke puncak klasemen bila menang.

Al Ittihad akan berusaha bangkit dalam laga ini. Setelah memenangi empat laga awalnya, merea takluk 3-4 dari Al Hilal pada pekan lalu. Kini, mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 12 dari 5 laga. Mereka berada di bawah Al Hilal (13) dan Al Taawoun (13).

Karim Benzema akan kembali jadi pusat perhatian dalam laga ini. Ia belum mampu menunjukkan ketajaman seperti di Real Madrid. Sejauh ini, pemain Prancis ini baru menyumbang 2 gol dan 2 assist di Liga Arab.

Benzema masih kalah tajam dari Cristiano Ronaldo, andalan Al Nassr, yang menjadi top skor sementara dengan torehan 6 gol. Ronaldo akan bermain kembali pekan ini saat Al Nassr menyambangi Al Raed pada Sabtu malam.

Al Nassr masih tercecer dalam persaingan perebutan gelar juara. Mereka ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 9, tertinggal empat angka dari Al Hilal.

Pekan ini, Al Hilal akan melawan Al Riyadh pada Sabtu dinihari. Sedangkan Al Taawon menghadapi tuan rumah Al Ahli pada Minggu dinihari.

Jadwal Liga Arab Pekan Keenam

Kamis, 14 September 2023

22.00 Al Akhdoud vs Al Ittihad

Jumat, 15 September 2023

01.00 Al Wehda vs Damak

22.00 Al Feiha vs Al Shabab

Sabtu, 16 September 2023

01.00 Al Hilal vs Al Riyadh

01.00 Al Khaleej vs Al Fateh

19.00 Abha vs Al Ittifaq

22.00 Al Hazm vs Al Tai

22.00 Al Raed vs Al Nassr

Minggu, 17 September 2023

01.00 Al Ahli vs Al Taawon.