Jadwal Inter Miami vs Toronto FC di MLS Kamis Pagi, Lionel Messi Sudah Mulai Berlatih

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami akan kembali berlaga di ajang Major League Soccer tengah pekan ini. Lionel Messi sudah mulai berlatih bersama para pemain lain.

Inter Miami akan berjuang bangkit setelah dikalahkan Atlanta United 2-5. Mereka akan menjamu Toronto FC pada Kamis pagi, 21 September 2023, mulai 06.30 WIB.

Lionel Messi absen saat melawan Atlanta karena kelelahan. Namun, dia dan Jordi Alba, yang juga absen saat melawan Atlanta, sudah berlatih kembali pada Selasa, 19 September.

Pelatih Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, belum bisa memastikan apakah bisa menurunkan Messi dan Alba sebagai starter. Ia memilih menunggu hingga saat terakhir sebelum kickoff.

“Setiap pemain di skuad kami ingin bermain di setiap pertandingan. Itulah mentalitas kelompok kami,” kata Martino, seperti dikutip dari MLS Soccer.

"Kami akan menghadapi banyak pertandingan penting dalam waktu singkat, dan salah satu tanggung jawab saya sebagai pelatih adalah merawat para pemain dan membantu mereka mengambil keputusan sulit yang akan memberi kami peluang terbaik untuk menjaga kesehatan semua orang selama periode sibuk ini."

"Mulai hari Rabu, kami memiliki enam pertandingan dalam 18 hari, yaitu satu pertandingan setiap tiga hari, termasuk Final Piala AS Terbuka.”

Inter Miami saat ini menempati posisi ke-14 klasemen MLS Wilayah Timur. Mereka mengemas nilai 28 dari 27 laga. Messi cs masih terpaut tujuh angka dari DC United, yang ada di posisi kesembilan atau posisi terkahir zona playoff, dan sudah bermain 29 kali.

Jadwal MLS

(Pekan ke-33)

Kamis, 21 September 2023

06:30 CF Montreal vs FC Cincinnati

06:30 Charlotte vs Philadelphia Union

06:30 Columbus Crew vs Chicago Fire

06:30 DC United vs Atlanta Utd

06:30 Inter Miami vs Toronto FC

06:30 New York City vs Orlando City

06:30 New York Red Bulls vs Austin FC

07:30 Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps

07:30 Sporting Kansas City vs Nashville SC

07:30 St. Louis City vs Los Angeles FC

08:30 Colorado Rapids vs Seattle Sounders

08:30 Real Salt Lake vs FC Dallas

09:30 Los Angeles Galaxy vs Minnesota United

09:30 Portland Timbers vs San Jose Earthquakes.

Klasemen MLS Wilayah Timur





