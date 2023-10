Pensiun di Usia 32 Tahun, Berikut Perjalanan Karier dan Prestasi Eden Hazard

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesepak bola Eden Hazard memutuskan pensiun dari sepak bola di usia 32 tahun. Ia pensiun setelah meninggalkan Real Madrid pada akhir musim lalu. “Akhirnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian, para penggemarku, yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun dan atas dorongan kalian di mana pun aku bermain," tulis Hazard di akun Instagram-nya pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Perjalanan karier Eden Hazard

Dikutip dari Planet Sport, Eden Michael Hazard atau Eden Hazard adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Belgia yang lahir di La Louviere pada 7 Januari 1991. Ia tumbuh dalam keluarga yang mencintai sepak bola dengan saudara-saudaranya juga memiliki minat dalam olahraga ini.

Hazard memulai karier profesionalnya di Lille OSC, Prancis. Selama empat musim di Lille, ia tampil luar biasa dan membantu klub memenangkan gelar Ligue 1.

Pada 2012, ia bergabung dengan klub Liga Primer Inggris, Chelsea FC. Bersama Chelsea, ia memenangkan beberapa gelar, termasuk Liga Primer Inggris. Selama di Chelsea, ia telah melakukan total 245 penampilan liga dengan mencetak 85 gol dan memberikan 54 assist.

Dikutip dari Soccerway, pada Juli 2019, Hazard pindah dari Chelsea ke Real Madrid dengan biaya transfer yang besar. Pada 14 September 2019, ia melakukan debutnya di LaLiga.

Namun, pada musim 2023/2024, Hazard tidak terlibat dalam satu pun dari sembilan pertandingan LaLiga yang telah dijalani Real Madrid. Terakhir kali ia tampil di liga terjadi pada 13 Mei 2023 saat Real Madrid melawan Getafe.

Di Primera Division musim lalu, Hazard hanya bermain enam pertandingan untuk Real Madrid dan menciptakan satu assist. Namun, secara keseluruhan, sepanjang kariernya di LaLiga, ia telah tampil sebanyak 54 kali dengan torehan empat gol dan tujuh assist.

Prestasi Eden Hazard

Selama karier klubnya, Hazard telah meraih banyak gelar, termasuk gelar liga dan Piala nasional. Dilansir dari Transfermarkt, ia telah memenangkan French Champion dan French Cup Winner musim 2010/2011 bersama Lille OSC.

Besama Chelsea FC, ia telah memenangkan English Champion (2015 dan 2017), Europa League Winner (2012/2013 dan 2018/2019), dan English FA Cup Winner (2018).

Adapun saat bersama Real Madrid, ia memenangi Spanish Champion (2019/2020 dan 2021/2022), Spanish Super Cup Winner (2021/2022), League Champions Winner (2021/2022), FIFA Club World Cup (2023), UEFA Super Cup Winner (2022/2023), Spanish Cup Winner (2022/2023),

Ia juga telah memenangkan sejumlah penghargaan individu, termasuk PFA Player of the Year (2010/2012, 2012/2013), dan (2014/2015), dan FWA Footballer of the Year (2015).

