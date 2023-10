Jadwal Bola Jumat 13 Oktober 2023: Kualifikasi Euro 2024 dan Liga 2, Ada Belanda vs Prancis dan Portugal vs Slovakia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 13-14 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Kualifikasi Euro 2024 dan Liga 2 Indonesia.

Dari Kualifikasi Euro 2024 akan hadir rangkaian laga pekan ketujuh. Malam ini ada dua pertandingan yang disiarkan langsung televisi nasional.

Laga besar Belanda vs Prancis akan bisa disaksikan lewat tayangan langsung RCTI. Kedua tim bersaing di Grup B. Prancis memuncaki klasemen dengan nilai 15 dari 5 laga. Belanda setingkat di bawahnya dengan nilai 9 dari 3 laga.

Selain laga tersebut, malam ini juga ada pertandingan Portugal vs Slovakia yang akan live di iNews. Portugal kini memuncaki klasemen Grup J dengan nilai 19 dari 6 laga. Slovakia di urutan kedua dengan nilai 13.

Bila menang dalam laga ini, Portugal bisa lolos. Syaratnya, Luksemburg yang menempati posisi ketiga dengan nilai 10 gagal menang saat melawan Islandia.

Dari Liga 2 akan hadir tiga pertandingan pekan keenam, dari Grup 1 dan 2. Sulut United akan menjamu PSBS Biak Numfor, Persikab Bandung melawan Malut United, dan Semen Padang menghadapi Sada Sumut.

Jadwal bola selengkapnya:

Kualifikasi Euro 2024

(Pekan Ketujuh)

Jumat, 13 Oktober 2023

23:00 Estonia vs Azerbaijan.

Sabtu, 14 Oktober 2023

01:45 Austria vs Belgia

01:45 Islandia vs Luksemburg

01:45 Irlandia vs Yunani

01:45 Liechtenstein vs Bosnia & Herzegovina

01:45 Belanda vs Prancis (RCTI)

01:45 Portugal vs Slovakia (iNews).

Liga 2

(Pekan 6, live Vidio)

14:00 Sulut United vs PSBS Biak Numfor

15:00 Persikab vs Malut United

19:00 Semen Padang vs Sada Sumut.

