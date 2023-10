Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Leg Kedua Berlangsung Selasa 17 Oktober, Timnas Indonesia Main

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde pertama akan memasuki pertandingan leg kedua. Timnas Indonesia termasuk dalam jajaran tim yang akan tampil.

Timnas Indonesia sudah mengantongi bekal bagus dari leg pertama. Mereka sudah berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tengah pekan ini.

Pada pekan kedua, Selasa, 17 Agustus, tim asuhan Shin Tae-yong ini akan tampil di markas Brunei. Tugas para pemain sudah lebih ringan dalam partai tandang ini. Mereka cukup meraih hasil seri, bahkan bisa kalah dengan selisih gol minimal lima, untuk bisa lolos ke babak kedua.

Selain Indonesia, pada leg kedua nanti, sejumlah negara Asia Tenggara juga akan tampil. Myanmar akan berlaga di markas Makau dengan mengantongi keunggulan 5-1. Singapura akan melawan Guam dengan keunggulan 2-1.

Kamboja masih harus berjuang keras di kandang Pakistan, setelah hanya bermain 0-0 di leg pertama. Hal sama juga berlaku bagi Laos yang akan menjamu Nepal, setelah bermian 1-1 pada leg pertama.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Hasil Leg Pertama:

Indonesia vs Brunei Darussalam 6-0

Myanmar vs Makau 5-1

Singapura vs Guam 2-1

Kamboja vs Pakistan 0-0

Nepal vs Laos 1-1

Taiwan vs Timor Leste 4-0

Maladewa vs Bangladesh 1-1

Hong Kong vs Bhutan 4-0

Afganistan vs Mongolia 1-0

Yaman vs Srilanka 3-0.

Jadwal Leg Kedua

Selasa, 17 Oktober 2023

11:45 Guam vs Singapura

14:00 Mongolia vs Afganistan

16:00 Pakistan vs Kamboja

16:30 Srilanka vs Yaman

18:00 Timor Leste vs Taiwan

18:30 Makau vs Myanmar

18:45 Bangladesh vs Maladewa

19:00 Bhutan vs Hong Kong

19:00 Laos vs Nepal

19:15 Brunei vs Indonesia (RCTI).

Tim yang unggul agregat dalam dua pertamuan ini akan berhak lolos ke ronde kedua Kualifikasi Euro 2024. Mereka akan bergabung menjadi bagian dari 38 tim yang akan berebut 18 tiket ke ronde ketiga.

